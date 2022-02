L’acteur qui a dit qu’il ne reviendrait pas aux Mayas

effet

La série qui fait partie du même univers que Fils de l’anarchie vous perdrez un de vos artistes. Ce sera pour un projet visible via l’écran Starz Play.

©IMDBMayans a commencé à être diffusé en 2018.

Les amateurs de motos ont une franchise qu’ils adorent. C’est l’univers qui a des productions telles que Fils de l’anarchie Oui Mayas MCce dernier étant le seul encore en vigueur et qui a commencé à être diffusé 4 ans après la fin du premier. effet C’est le signe qu’elle est devenue la maison de la fiction, qui a connu quelques apparitions de personnages historiquement associés à la série diffusée entre 2008 et 2014.

Maintenant, l’un des acteurs qui faisait partie des deux séries a parlé avec date limite et complètement exclu de faire à nouveau partie de la saga. Apparemment, il existe une série de Starz Jouer cela le tient très occupé et c’est beaucoup plus intéressant que de simplement rejoindre un projet dont, peut-être, il ne se sent pas aussi important que beaucoup de fans pourraient le penser.

Il s’agit de Tommy Flanaganqui fera partie d’un nouveau spin-off de Pouvoir et qu’il n’est pas intéressé à retourner à Mayasoù il a fait une apparition dans la deuxième saison. « Maintenant, je fais la bonne série »a assuré dans une interview au média précité, où il a également pris le temps de dire ce qu’il pensait de son personnage, qui a été vu pour la dernière fois dans l’épisode « Kukulcan »publié le 22 octobre 2019.

« C’est un amour, un charme. Conduisez à travers les montagnes dans une veste en cuir malodorante. Dieu vous bénisse »assuré Flanagan quand on parle de chibbs, son personnage dans la série. Qui a également donné son avis sur la question était 50 centimesproducteur de Pouvoir: « J’aimais chibbs aussi, mais nous avons besoin Tommy être ici ». Flanagan rejoindra la franchise sponsorisée par le musicien à partir de cette année.

À quoi s’attendre de l’arrivée de Flanagan dans Power Book IV

mike flanagan accepté de faire partie de Power Book IV : Forceoù il devra incarner l’un des antagonistes qu’il devra affronter Tommy Egan (Joseph Sikora). Flanagan donnera vie à Walter Flynnun patron de la mafia qui a été une référence pour le crime organisé à Chicago pendant plus de 30 ans, et l’acteur a anticipé : « Pour être comme ça au top il faut avoir de très grosses boules », puis a souligné qu’il était impatient que le public voie l’histoire. La première aura lieu le 6 février.

