Marvel compte les jours jusqu’à la première de l’un de ses films les plus attendus: Black Widow sortira en salles et Disney + this 9 juillet avec une énorme attente. Le film pouvait déjà être vu par les critiques et les gens du milieu, avec un bon accueil en général. Cependant, il y avait un ancien acteur du MCU qui l’a vu et n’a pas hésité à saccager à la fois le film et Scarlett Johansson. Qui est-ce?

Il s’agit de Etienne dorff, interprète de Diacre Frost au Lame, le film de 1998 basé sur la bande dessinée. Là, l’artiste a joué le rôle du méchant – un vampire avec de grandes ambitions et une grande influence. Bien que plus de deux décennies se soient écoulées, L’acteur de 47 ans se sent qualifié pour commenter l’avenir de Marvel et en parlant de Black Widow il a été très critique.

L’acteur qui a brillé dans Marvel, mais pense que Black Widow est de la foutaise

« Je cherche toujours les bonnes choses parce que je ne veux pas être dans Black Widow. Cela me semble nul. Cela ressemble à un mauvais jeu vidéo. J’ai honte de ces gens. J’ai honte pour Scarlett ! Je suis sûr qu’ils lui ont payé cinq ou sept millions de dollars, mais j’ai honte. Je ne veux pas être dans ces films. Je ne le fais vraiment pas. Je trouverai le directeur des enfants qui sera le prochain Kubrick et agirai à sa place. », a-t-il déclaré dans des déclarations au média britannique Independent.







Dorff était très dur envers l’industrie en général et a déclaré que « ça se transforme en un grand jeu télévisé ». Selon votre point de vue, il y a « des acteurs qui n’ont aucune idée de ce qu’ils font et des cinéastes qui n’ont aucune idée de ce qu’ils font ».

L’artiste d’Atlanta, en Géorgie, a reconnu son caractère colérique et sa forte personnalité, même sur les plateaux de tournage. « C’était la personne la plus en colère et la plus agressive qui ait jamais été sur un plateau de tournage. », a dit à propos d’une carrière qui a commencé avec de grandes attentes, mais qui s’est lentement estompée. Maintenant, il reviendra jouer un combattant en cage dans son nouveau film assiégé.

Comment regarder Black Widow sur Disney+ ?

Vous pourrez profiter de Black Widow sur Disney+ via Premier Access à partir du 9 juillet 2021. Si vous n’êtes pas encore abonné à la plateforme, vous êtes plus qu’à l’heure : entrez ce lien pour le faire.