L’acteur qui a brillé dans Iron Man 2 et dit maintenant que Marvel est une merde

L’univers cinématographique Marvel a une longue liste des acteurs qui ont traversé ses rangs depuis sa création en 2008. Parmi tant de noms, il y en a qui ont laissé un meilleur souvenir que d’autres dans les fans, bien que cela signifiait pour autant un pas en avant dans leur carrière. Cependant, chaque règle a son exception et dans le MCU, elle est appelée Mickey Rourke: l’acteur s’est souvenu de sa performance dans L’homme de fer 2 et a noté la franchise comme des ordures. Parce qu’il dit?

L’interprète de 68 ans avait le rôle de Ivan Vanko dans le film de 2010 en tant que méchant et ennemi de Tony Stark. C’était début et adieu dans Marvel car il n’a participé qu’à ce film depuis que son personnage est décédé dans l’intrigue. Dix ans plus tard, l’artiste n’oublie pas son travail dans le film, mais pas exactement avec un sourire.

Mickey Rourke en 2014 (Getty)



Dans un post qu’il a publié sur son compte Instagram officiel, Rourke a consacré quelques mots à la série qu’il a découverte pendant l’isolement en raison de la pandémie: Law and Order. « Je vous respecte tous, le travail que vous faites tous est d’agir pour de vrai, pas comme cette merde de Marvel. », manifesté et surpris par son éclat contre la compagnie de Kevin Feige.

Mickey Rourke était dur contre Marvel

L’acteur, qui était autrefois une icône masculine dans les années 1980, a révélé dans une interview avec Late Night de Seth Meyers de 2014 qu’il était principalement bouleversé par Marvel. « Je n’étais pas fan des films Marvel. J’ai fait un film pour Marvel une fois et ils ont tout coupé. »Il a reconnu sa relation avec la franchise.

La vérité est que Rourke a eu une carrière controversée au fil des ans. À la fin des années quatre-vingt laissé agir pour poursuivre la boxe, où il n’a pas eu beaucoup de succès et a subi de graves incidents sur le ring. Puis il a commencé à opérer son visage et son apparence a visiblement changé. Sa controverse la plus célèbre était avec Robert de niro après avoir joué ensemble dans El corazón del Ángel en 1987, où des étincelles ont sauté pour avoir joué des personnages antagonistes.