L’acteur Predator de Prey veut être le prochain Jason lors du redémarrage du vendredi 13

Ce n’est probablement qu’une question de temps avant que Jason Voorhees ne revienne à l’écran dans un nouveau vendredi 13 film, et le moment venu, Proie acteur de cinéma Dane DiLiegro veut être en lice pour le rôle. Actuellement, DiLiegro peut être vu dans Proie comme le Prédateur La préquelle est maintenant diffusée sur Hulu. Alors que le précédent Prédateur les films ont été malmenés par les critiques, la réponse à Proie a été largement positif avec un score de 92% chez Rotten Tomatoes.

DiLiegro, un ancien basketteur professionnel, a parlé de son rôle dans le film dans une nouvelle interview avec Entertainment Weekly. Lorsqu’il a pris sa retraite du sport, DiLiegro a déménagé à Hollywood avec deux rôles de rêve spécifiques en tête. L’un d’eux qu’il peut déjà rayer de sa liste de souhaits avec son casting dans Proie tandis que l’autre serait vendredi 13 l’antagoniste de la série Jason Voorhees. Comme le dit DiLiegro :

Le basketteur devenu acteur a également expliqué comment il avait obtenu son casting en tant que prédateur primitif dans Proie. Au départ, DiLiegro a justement été invité par le créateur de costumes, Alec Gillis, à l’aider à travailler sur un argumentaire de conception pour un projet sans nom. Lorsqu’il est arrivé, il a été ravi d’apprendre qu’il s’agissait d’un Prédateur film. Tirant le meilleur parti de l’opportunité, DiLiegro a fait pression pour le rôle et il lui a finalement été donné.

« Je ne savais même pas quel était le projet. Je suis entré et j’ai vu le costume Predator du dernier film sur la table. Oh, c’est Prédateur! Ils avaient imprimé en 3D une idée de ce qu’ils voulaient pour la nouvelle tête, et j’ai mis le costume et j’ai mis la tête, et Dan, notre DP Jeff Cutter, et Marty Ewing notre producteur, sont venus au studio, et j’ai fait mon point de vue sur ce Predator, et comment je pensais qu’il devrait bouger. J’ai réalisé qu’ils n’avaient choisi personne pour ce Predator et je leur ai dit, je ferais n’importe quoi pour être votre Predator. Pour faire court, j’ai fini par faire tout le jeu, toutes les cascades et tout le mo-cap [motion capture] pour ce personnage. »