L’acteur Poor Little Angel qui est apparu dans Better Call Saul

Cette semaine l’avant-dernier épisode du spin-off de Breaking Badqui présentait les camées tant attendus d’Aaron Paul et Bryan Cranston.

©IMDBBetter Call Saul est à deux semaines de sa fin.

L’épisode de Tu ferais mieux d’appeler Saul cette semaine a remboursé l’une des dettes les plus attendues par les fans de Breaking Bad. Aaron Paul et Bryan Cranston réapparu dans l’univers créé par Vince Gilligan redonner vie à leurs personnages : Walter White et Jesse Pinkman, respectivement. C’était l’avant-dernier épisode de la dernière saison de la série. AMC et Netflixqui s’intitulait « Breaking Bad ».

Tout au long de ce nouvel épisode de Tu ferais mieux d’appeler Saulnous voyons à Jimmy McGill (maintenant converti en Gène Takavic) retomber dans le besoin de faire des plans et des trucs, des arnaques, pour se sentir vivant. L’épisode « Breaking Bad » il l’a montré dans les bars, comme lorsque nous l’avons rencontré pour la première fois et l’avons vu expliquer l’origine de son pseudonyme Saul Bonmanà la recherche de victimes pour les faire tomber dans leur piège.

Comme nous l’avons vu à plusieurs reprises, Jimmy McGill il a fait ressortir son talent indéniable quand il s’agit de parler et d’adoucir les oreilles de ses interlocuteurs, pour leur faire croire qu’il est un perdant et finir par voler leurs biens. Dans ce nouvel épisode de Tu ferais mieux d’appeler Saulla pièce était très simple : inviter les pauvres à boire et les saouler, finir de les droguer dans le taxi de jeffie puis entrent chez eux pour voler leur identité et la revendre pour une bonne somme d’argent.

La première des victimes était celle qui a servi à montrer tout le plan de Gène Takavicgrâce à laquelle nous avons pu voir qu’il était Colline d’Alfred Hawthorne. Assurément, le visage de cet acteur vous est familier si vous avez vu Mon pauvre petit ange 1 et 2 à plus d’une occasion. Parce que? Est-ce l’artiste derrière Colline d’Alfred Ce n’était rien de plus et rien de moins que Devin Ratrayacteur né à New York il y a 45 ans qui était chargé d’incarner l’agaçant Le frère aîné de Kevin McCallister, Buzz McCallister.

+Le retour de Buzz McCallister

comme on vous l’a dit, Devin Ratray est l’un des visages familiers de la saga de Mon pauvre petit ange, qui à son tour a une particularité. Il est le seul à être revenu faire partie du reboot proposé par Disney+ qui comportait Archie Yachts comme protagoniste. Dans le film (qui n’est pas sorti sur grand écran), Ratray se remettre dans la peau de Buzz McCallisterqui a apparemment appris des problèmes de son frère il y a plus de trente ans, puisque dans ce long-métrage on le voit travailler dans une entreprise de sécurité.

