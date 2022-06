L’acteur Philip Baker Hall est décédé à l’âge de 90 ans.

célébrités

La mort de Philip Baker Hall a été confirmée, qui a fait partie de plusieurs films hollywoodiens au cours des dernières décennies, notamment ceux de Paul Thomas Anderson.

L’industrie hollywoodienne subit une nouvelle perte de poids après l’annonce du décès de Salle Philippe Baker à 90 ans. Cela a été confirmé via son compte Twitter officiel par le journaliste du Los Angeles Times, Sam Farmer, qui n’a pas donné de détails sur la raison de sa mort, bien que lors de ses dernières présentations publiques, il ait été vu avec de l’aide pour des problèmes respiratoires.

Il est né dans l’Ohio, aux États-Unis en 1931 et avant d’entrer dans le monde artistique, il a servi dans l’armée et est devenu professeur d’anglais au lycée. A 30 ans, sa vie prend un tournant retentissant lorsqu’il décide de s’installer à New York pour devenir acteur, où il connaît ses premiers succès à Broadway et off-Broadway. Peu de temps après, son passage à la télévision est arrivé et il a reçu ses premiers appels importants.

L’un de ses rôles les plus mémorables est celui du lieutenant Bookman dans la série Seinfeldoù il l’interprète en 1991 et en 1998 pour la fin du projet, en plus de faire partie de Calme ton enthousiasme comme le Dr Morrison dans certains épisodes. Il a également de grands titres sur son CV tels que The Truma Show, The Insider, Le talentueux M. Ripley, Tout-Puissant, Zodiaque, Famille moderne Oui Argusentre autres.

Il restera aussi dans les mémoires d’une grande partie du cinéphile pour avoir été l’une des pièces fondamentales du début de Paul Thomas Anderson comme directeur. Hall a joué dans son premier court métrage Café et cigarettes de 1993 et ​​en 1996, il a joué Sidney dans ses débuts au cinéma Huit dur. Il retravaillera également avec le cinéaste dans Nuits boogie (1997) Oui Magnolia (1999).

« Mon voisin, ami et l’une des personnes les plus sages, les plus talentueuses et les plus gentilles que j’ai jamais rencontrées, Philip Baker Hall, est décédé paisiblement la nuit dernière. Il était entouré d’êtres chers. Le monde a un espace vide en lui. », étaient les mots de Sam Farmer pour communiquer sa mort. Dans les dernières heures, le nom de Salle Philippe Baker Il a pris de l’importance du fait des adieux des internautes sur les réseaux sociaux.

