L’acteur orphelin était extrêmement mal à l’aise de se voir jouer son enfant dans un nouveau film

Avertissement : Spoilers à venir pour Orphan et Orphan : First Kill

Le joueur de 25 ans reprendra le rôle de la psychotique Esther pour la préquelle, qui sortira plus tard cette année.

Elle n’avait que 12 ans lorsqu’elle a joué le personnage pour la première fois dans le Orphelin en 2009 et n’avait pas à s’inquiéter de convaincre le public, car les fans ont été convenablement horrifiés par la première bande-annonce de sa deuxième sortie. Jetez un oeil ci-dessous:

Filmer une préquelle 13 ans plus tard serait problématique pour certaines stars de cinéma, mais la jeune Isabelle n’avait pas besoin de CGI pour la vieillir. Et il s’avère que les résultats l’ont laissée se sentir sérieusement effrayée en se regardant à l’écran, dont elle a discuté dans une nouvelle interview avec Reel Talker.

« Vous allez être très effrayé. Nous avons tourné le film l’année dernière, je l’ai vu il y a environ un mois et j’étais tellement mal à l’aise de le regarder tout le temps », a-t-elle déclaré.

« J’ai appelé mon publiciste Gary par la suite et j’ai dit : ‘Je ne sais pas qui va être le plus effrayé. Les gens qui le regardent quand j’étais enfant, ou les gens qui le regardent maintenant. Quelle sera la version la plus effrayante ? ‘ » elle a continué.