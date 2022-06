L’acteur original de La Casa de Papel qui pourrait apparaître dans la version coréenne de Netflix

Netflix

The Paper House: Korea est l’une des premières du mois sur Netflix, puis nous imaginerons lequel des acteurs originaux pourrait avoir un camée.

©NetflixL’acteur original de La Casa de Papel qui pourrait apparaître dans la version coréenne de Netflix.

le service de streaming Netflix commencé le sixième mois de 2022 de la meilleure façon, car l’impact de la nouvelle saison de choses étranges et la fin de Peaky Blindersmais il y a encore la suite L’Académie des Parapluies et le lancement de La maison du papier : Corée. Il s’agit d’un remake de la série espagnole, qui a des attentes quant à la façon dont ils adapteront l’histoire.

L’émission originale est devenue un véritable phénomène dans le monde entier, après avoir été distribuée via la plateforme et son achat ultérieur de droits. Les fans ont apprécié sa cinquième et dernière saison en décembre de l’année dernière, mais l’histoire ne s’arrêtera pas, car il a été confirmé qu’un spin-off axé sur le personnage de Berlin arrivera dans le futur.

Pour calmer tout type d’anxiété, le public pourra voir dès le lendemain 24 juin cette nouvelle version du programme en Corée du Sud, entretenant une rage pour les productions de la nation asiatique, observant également le succès de Le jeu du calmar. Au fil du temps, plus de détails sur le projet ont été confirmés, comme sa distribution principale, mais Un acteur de la série originale pourrait-il apparaître ?

Jusqu’à présent, ils ne l’ont pas confirmé et, s’il s’agissait d’une idée à réaliser, ils ne le révéleraient pas non plus. Cependant, si nous imaginons qui serait celui qui ferait une apparition avec un petit caméo, c’est sans aucun doute Pedro Alonso, qui a incarné Berlin. Son implication pourrait être précoce lorsque des événements majeurs ne se sont pas déroulés, en tant que sorte de consultant auprès du cerveau. De plus, cela aurait du sens parce que il est l’un des rares acteurs encore lié à Netflix pour son prochain spin-off.

Comme la série espagnole, l’intrigue se concentrera sur le cerveau criminel connu sous le nom de The Professor, qui crée un plan pour mener à bien le plus grand braquage de l’histoire enregistrée sur la péninsule coréenne, avec un groupe de stratèges et de voleurs de génie aux personnalités et capacités différentes. . Il va jouer Yoo Ji-tae, Park Hae-soo, Jeon Jong-seo, Lee Won-jong, Kim Ji-hoon, Jang Yoon-ju et Lee Hyun-wooentre autres.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂