L’acteur original de Ghostbusters explique pourquoi le redémarrage de 2016 était une erreur, même s’il l’aimait

Peu de franchises hollywoodiennes inspirent le genre de dévotion féroce que le chasseurs de fantômes la série bénéficie. C’est pourquoi de nombreux fans ont été scandalisés lorsque le cinéaste Paul Feig a redémarré l’original chasseurs de fantômes en 2016, avec un casting entièrement féminin pour remplacer les personnages originaux du film de 1984. Ernie Hudson, qui a joué le rôle de Winston Zeddemore dans l’original chasseurs de fantômes, a récemment expliqué pourquoi le redémarrage de 2016 n’a pas fonctionné.

« Quand vous dites redémarrer, qui est le troisième film, celui avec les dames – que j’ai beaucoup aimé en fait. J’ai vraiment aimé tous ceux qui y étaient. Paul Feig, je suis toujours fan du leur – ils ont essayé de faire un redémarrer. Et pour moi, un redémarrage signifie que vous essayez de refaire le film. Une autre version de ce que nous avons déjà fait. Et je pense que c’était une erreur. Ce n’était pas une continuation ou une extension de. C’était en quelque sorte un univers différent là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? C’est un peu comme nous, mais c’est nous mais pas nous. Dans cet univers, ce sont des femmes. Je ne sais pas. C’était un choix qui a été fait. «

La version 2016 de Ghostbusters existait dans une étrange sorte de limbes où elle empruntait la mythologie de la franchise mais ignorait les personnages originaux, mais utilisait toujours certains des acteurs des films originaux, qui jouaient de nouveaux personnages. Bill Murray s’est présenté brièvement comme un sceptique paranormal, Dan Aykroyd a joué un chauffeur de taxi, Hudson lui-même est apparu comme l’oncle de l’un des nouveaux Ghostbusters, et Sigourney Weaver et Annie Potts ont également été vus en brèves camées.

Après que le redémarrage n’a pas réussi à mettre le feu au box-office, la franchise a été redémarrée à nouveau (ou … non démarrée?) Maintenant, le prochain Ghostbusters: l’au-delà se déroule dans la même continuité que le film original de 1984. Hudson est sur le point de faire partie de Vie après la mort, et selon l’acteur, c’est le film que les fans attendent de voir depuis des décennies.

« C’est Ghostbusters. Alors que nous avançons à travers le monde, 20, 30 ans plus tard, c’est toujours dans le même univers. Et l’autre était Ghostbusters. Mais comme je l’ai dit, c’était juste comme un récit de la même histoire, qui automatiquement provoque des comparaisons que vous n’avez vraiment pas besoin de faire. Je dis que c’est ce que je ressens. Mais c’est Ghostbusters plus tard. Cela fait 30-35 ans que nous avons fait les Ghostbusters ‘. Et c’est donc des années plus tard. Mais définitivement, c’est le même univers. «