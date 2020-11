L’acteur original de Dark Vador, Dave Prowse, décède à 85 ans

Dave Prowse, qui a joué le rôle de Dark Vador dans la trilogie originale de Star Wars, est décédé à 85 ans.

Dave Prowse, l’acteur britannique connu pour avoir joué Darth Vador dans l’original Guerres des étoiles trilogie, est décédée à 85 ans. « C’est avec un grand regret et une tristesse déchirante pour nous et des millions de fans à travers le monde, d’annoncer que notre client Dave Prowse MBE est décédé à l’âge de 85 ans », a annoncé dimanche Bowington Management, sa société de gestion. . Prowse a reçu un diagnostic de cancer de la prostate en 2018. Alors que Prowse a joué le rôle de Vader dans le costume noir emblématique, c’est l’acteur James Earl Jones qui a fourni une voix au personnage. « Tellement triste d’apprendre que David Prowse est décédé », a déclaré Mark Hamil, qui jouait le fils à l’écran de Prowse, dans Luke Skywalker. « C’était un homme gentil et bien plus que Dark Vador. Acteur-Mari-Père-Membre de l’Ordre de l’Empire britannique-3 fois Champion d’haltérophilie britannique et icône de la sécurité the Green Cross Code Man. Il aimait ses fans autant qu’eux l’ai aimé. » Prowse a également joué le rôle du monstre dans L’horreur de Frankenstein en 1970 et en tant que garde du corps dans le film légendaire de Stanley Kubrick Une orange mécanique en 1971. « Que la force soit avec lui, toujours! » son ancien agent, Thomas Bowington, a déclaré à la BBC. « Bien que célèbre pour avoir joué de nombreux monstres – pour moi-même, et pour tous ceux qui connaissaient Dave et ont travaillé avec lui, il était un héros dans nos vies. » [Via]