L’acteur original de Dark Maul tease son retour à Tatooine dans la série Obi-Wan Kenobi Disney +?

L’acteur de Darth Maul, Ray Park, vient peut-être de taquiner le retour des personnages emblématiques à l’écran. Il y a des complications évidentes sur le sort actuel du personnage dans le Guerres des étoiles univers, mais il y a eu pas mal de rumeurs sur un retour possible dans le prochain Obi Wan Kenobi La série Disney +, qui devrait commencer à tourner à Los Angeles. Dark Maul est un personnage préféré des fans qui a été vu pour la dernière fois dans Solo: une histoire de Star Wars.

Alors que Dark Maul est mort dans la plupart des délais annoncés récemment Guerres des étoiles projets live-action, il pourrait éventuellement être vivant pendant le Obi Wan Kenobi chronologie de la série. Ray Park a posté une image de la chaise de maquillage de sa prothèse de tête Darth Maul, avec une légende qui se lit comme suit: « Rencontrez-moi sur Dathomir! SITH LIFE! » Il a également étiqueté l’emplacement comme Tatooine, qui a beaucoup de Guerres des étoiles les fans se demandent si le méchant revient pour traquer Obi-Wan. Cela étant dit, Park a également utilisé un Solo hashtag, qui est probable lorsque cette image particulière a été prise.

Ray Park n’a pas hésité à vouloir revenir en tant que Dark Maul au fil des ans. Son retour en Solo a suscité l’espoir de plus d’apparitions, mais le film n’a pas répondu aux attentes du box-office de Lucasfilm. Dans une interview de 2018, Park a déclaré: « Si quelque chose se passe dans le futur et que le personnage est de retour, et c’est moi? J’ai beaucoup de bonnes idées sur ce que j’aimerais en faire. » Depuis la possibilité d’un Solo suite effondrée, les fans ont maintenant regardé vers le Obi Wan Kenobi série pour plus de Dark Maul.

Une récente Guerres des étoiles la théorie des fans a flotté, ce qui voit Dark Maul revenir dans le Obi Wan Kenobi séries. La théorie postule que Dark Vador sera à la recherche de Kenobi, ce qui le mènera à Maul. À partir de là, Maul apprendra que Kenobi est peut-être en vie, ce qui mènera à sa propre chasse après que l’Empire ait détruit Crimson Dawn. Quant à savoir si cette théorie se révèle vraie ou non, cela n’est pas clair pour le moment, mais c’est une théorie qui a pris de l’ampleur au cours des dernières semaines.

Il y a beaucoup à faire, mais ce serait assez étonnant pour Guerres des étoiles fans de voir Dark Vador et Dark Maul se retrouver face à face dans un décor d’action réelle. De toute évidence, il y a des éléments de la chronologie qui devront être corrigés pour que cette théorie fonctionne, mais comme The Mandalorian le prouve, Lucasfilm n’a pas peur de donner aux fans ce qu’ils veulent. Nous devrons simplement attendre et voir si Ray Park se retrouve dans le fauteuil de maquillage lorsque le Obi Wan Kenobi la production commence ce printemps. Vous pouvez consulter la tease Instagram officielle de Ray Parker ci-dessus.

Sujets: Obi-Wan Kenobi, Star Wars, Streaming