L’acteur orc a du bœuf avec une ligne du Seigneur des Anneaux qu’il souhaite ne pas être au menu

Il existe peu de franchises de films aussi emblématiques que la série Le Seigneur des anneaux de Peter Jackson. Aussi appréciés soient-ils, les films souffrent d’un certain nombre d’incohérences qui déroutent les fans depuis des années. Une telle incohérence se produit lors d’une scène dans laquelle Merry et Pippin ont été capturés par les Orcs, qui se demandent s’ils doivent manger les petits hobbits sur place.

Une dispute conduit l’Orc Ugluk à couper la tête d’un autre orc, déclarant: « On dirait que la viande est de retour au menu, les garçons! » Stephen Ure, qui a joué l’Orc Grishnakh, qui a d’abord proposé de manger les hobbits, a admis dans une interview avec Thrilliste que tandis que la scène a recueilli une immense suite dans le LOTR fandom et à travers les mèmes Internet, le mot «menu» n’a aucun sens dans le contexte de la Terre du Milieu de JRR Tolkien.

« Il y a beaucoup de choses qui n’ont pas vraiment de sens. Bien sûr, ils ne sauraient pas ce qu’était un menu. Vous n’allez pas commencer à débattre de l’écriture, car peut-être qu’ils vont s’enfuir et le réécrire et alors vous allez être assis là dans tout ce truc. Vraiment, à la fin de la journée, vous voulez juste que ce soit fini et sortir de ce truc. Je n’avais aucune idée que cette scène était devenue si célèbre. Il y a un il y a beaucoup de choses maladroites là-dedans. C’est Philippa Boyens. Elle met toutes ces choses là-dedans qui n’ont aucun sens. Elle a été acceptée parce qu’elle était l’expert de Tolkien. Je peux dire les lignes que Philippa a écrites. Comme dans le troisième film où je joue Gorbag, et quand je suis enfin sorti du grand combat orc qui commence sur le gilet de Mithril, et je vais tuer Elijah [Wood as Frodo], et dites: « Je vais vous saigner comme un cochon coincé. »

Bien sûr, ce n’est pas entièrement hors du domaine des possibilités que les Orcs auraient entendu parler du mot «menu» à un moment donné, et compris ce que cela signifiait. Bien qu’ils soient dépeints comme des sauvages à peine plus cohérents que les animaux, les orcs de la Terre du Milieu ont leur propre histoire, leur propre structure sociale et leurs propres raisons de prendre part à la Guerre des Anneaux au nom de Sauron. Jed Brophy, qui a joué les Orcs Snaga dans les films, a expliqué comment il avait créé un personnage significatif pour son personnage avec l’aide de Peter Jackson.

« Il y a eu une discussion générale avec Peter sur la façon dont ils ont été tordus. A l’origine, c’étaient des elfes. Ils ont été trompés principalement par Melkor et chimiquement changés ou modifiés par la magie noire ou autre. Ils n’ont probablement pas beaucoup de restes. Leur objectif est d’essayer de trouver de la nourriture dans la mesure du possible. [I did] était que les dents étaient assez pointues et j’essayais cela et Peter m’a vu faire la langue et a dit: « C’est cool. Il est un peu comme un lézard. » Alors je suis allé, « D’accord, c’est un excellent modèle. » Vous cherchez toujours un crochet dans n’importe quel type de créature que vous jouez. Avec Snaga, c’était juste qu’il voulait juste n’importe quel type de nourriture accessoire ou de bouts de vêtements qu’ils pouvaient trouver. Ce sont vraiment des charognards mais aussi des opportunistes. Ils sont totalement abattus par leur seigneur et toute sorte de joie qu’ils peuvent trouver pour eux-mêmes, ils trouveront. Le truc de cockney vient de sortir du fait qu’il y a différents dialectes anglais dans la Terre du Milieu et c’est une idée que Peter et Fran ont eue qu’ils étaient plus Cockney. «

Nous verrons à nouveau des Orcs dans la prochaine adaptation d’Amazon du travail de JRR Tolkien qui devrait avoir lieu des siècles avant que Frodo Baggins ne tombe sur l’anneau unique du pouvoir. Peut-être que la série fera un meilleur travail en montrant les Orcs comme des personnes aux motivations compréhensibles plutôt que comme une armée de serviteurs pervers.

