L’acteur nominé aux Emmy Awards qui rejoint Dakota Johnson dans Madame Web

La star d’une série Apple TV + devrait rejoindre le film avec la star de Persuasion. Vérifiez le synopsis, le casting et la date de sortie ici!

© GettyDakota Johnson joue dans Madame Web pour Sony Pictures.

À partir de ce vendredi 15 juillet, un nouveau film mettant en vedette dakota johnson C’est à la mode en streaming. Il s’agit de Persuasion, une adaptation du roman homonyme de Jane Austen. Mais ce n’est pas le seul projet de l’actrice, puisqu’elle a déjà un autre film au programme : madame la toile. L’interprète est prêt à s’impliquer dans la franchise de super héros, en particulier dans l’univers de Spider-Man. Et un acteur vient de rejoindre le casting !

Le film de images sony sera dirigé par S J Clarkson sous le script de Mde Sazama, Burk Sharpless et Karem Sanga. De quoi s’agit-il? Les bandes dessinées tournent autour d’une vieille femme atteinte de myasthénie, c’est-à-dire d’une faiblesse des muscles de contraction. Pour améliorer sa qualité de vie, elle a été connectée à un système qui ressemblait à une toile d’araignée. Bien que dans l’histoire originale, il ne fasse pas face à des méchants, dans la bande, ils pourraient lui donner des pouvoirs sensoriels psychiques.

La vérité est que ce projet est devenu l’un des plus attendus par les fans de films qui combinent Marvel et Sony. C’est qu’en plus de homme araignéeles longs métrages dans le meilleur style entrent également dans cette catégorie Venin Soit Morbius. L’attente grandit notamment non seulement pour son histoire originale basée sur les bandes dessinées, mais aussi pour son casting qui confirme chaque jour de nouvelles stars.

Outre Dakota Johnson, la présence de personnalités de l’envergure de Sydney Sweeney, Celeste O’Connor, Isabela Merced, Emma Roberts et Tahar Rahim. Et un nouvel acteur est prêt à rejoindre ce film : adam scott. Bien que Sony Pictures n’ait pas parlé de l’actualité, Deadline a annoncé son incorporation dans ce casting qui commencera bientôt à travailler dans le but d’avoir la grande première en juillet 2023.

L’interprète vit l’un des meilleurs moments de sa carrière, puisqu’il a joué dans gravitéla série de AppleTV+ qui s’est accumulé 14 nominations aux Emmy Awards. Cette même semaine, il a été annoncé que la fiction est l’un des candidats pour remporter la statuette de la meilleure série dramatique, ainsi que Scott pourrait l’obtenir pour le meilleur acteur. De plus, la production d’une série qui fonctionnera comme une reprise de Faites la fête.

