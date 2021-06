L’acteur Ned Beatty est décédé à 83 ans

Ned Beatty Il est né dans le Kentucky en 1937 et a commencé à jouer par la scène. Son premier rôle dans Hollywood c’était sous l’œil vigilant de John Boorman dans le film Défendre, où il a joué un homme victime de viol. Un rôle joué pour l’époque. Il a dit à ce sujet : « La mauvaise nouvelle, c’est que beaucoup d’hommes préfèrent devenir des violeurs que de s’identifier aux victimes ». Fort.

L’acteur a travaillé aux côtés du talentueux Paul nouveau au Le juge de la potence, au Nashville de Robert Altman et le drôle Le Chicago Express. Il a été nominé pour oscar Quoi Meilleur acteur dans un second rôle pour une scène de six minutes à côté de Peter Finch sur Réseau.

Ned Beatty est décédé







A la fin des années 70, le film révolutionnaire de Superman, avec un casting luxueux : Christopher Reeve en héros, Marlon Brando en Jor-El, Margot Kidder en Lois Lane et Gene Hackman en méchant Lex Luthor. L’assistant du plus grand esprit criminel de Metropolis est le maladroit Otis, joué de manière inoubliable par Ned Beatty.

L’interprète n’a jamais eu envie de faire partie de la caste des Hollywood. Il s’éloigne des grosses productions qui vont le remettre sur le devant de la scène et participe à de petits téléfilms. Certains se souviennent du film de classe B du Capitaine Amérique, sorti dans les années 90.

La véritable passion de Beatty était le théâtre, où il se sentait à l’aise et n’a jamais cessé de travailler. Les tables étaient ses débuts et le lieu où il allait passer une grande partie de sa carrière. Attention! N’oubliez pas qu’il a su prêter sa voix à l’ours maléfique Lotso dans Toy Story 3. Le réalisateur de ce film, Lee Unkrich, Il l’a renvoyé : « Ce fut une joie et un honneur incroyable de travailler avec lui. »

« Ned est décédé de causes naturelles dimanche matin, entouré de sa famille et de ses proches. », a rapporté l’agent Déborah Miller.