L’acteur Merle Dandridge, The Last of Us, va reprendre son rôle de jeu original dans la nouvelle série HBO

Dans des nouvelles quelque peu surprenantes, Le dernier d’entre nous L’acteur de la voix du jeu vidéo Merle Dandridge reprendra son rôle pour la prochaine adaptation de la série télévisée en préparation à HBO. Développé par le créateur du jeu Neil Druckmann et Tchernobyl créateur Craig Mazin, la série serait une adaptation plutôt fidèle du jeu vidéo primé. Plusieurs acteurs ont déjà été annoncés, mais Dandridge est le premier à reprendre un rôle initialement décrit dans le jeu.

Dandridge sera de retour dans le rôle de Merle Dandridge, la tête des lucioles. C’est le personnage qu’elle a exprimé dans le jeu vidéo 2014 avec sa suite 2020, The Last of Us Part II. Les autres membres de la distribution qui ont également été annoncés sont Pedro Pascal (Le mandalorien) en tant que Joel, Bella Ramsey (Jeu des trônes) comme Ellie et Gabriel Luna (Terminator: destin sombre) comme le frère de Joel, Tommy. Pascal et Ramsey ont tous deux joué des rôles populaires sur Jeu des trônes, bien que leurs personnages n’aient jamais partagé l’écran à aucun moment.

« HBO a été formidable pour nous pousser à nous éloigner de l’action hardcore et à nous concentrer davantage sur le drame du personnage. Certains de mes épisodes préférés jusqu’à présent se sont grandement éloignés de l’histoire, et j’ai hâte que les gens les voient, » Druckmann a déclaré à propos de la série à SXSW 2021, par Collider.

On s’attend à ce que la série télévisée présente une histoire similaire au jeu vidéo. Dans Le dernier d’entre nous, qui se déroule 20 ans après la chute de la civilisation moderne en raison d’une épidémie virale de type zombie, un passeur endurci est embauché pour escorter une adolescente nommée Ellie à travers un terrain vague dangereux. La nature de la mission de Joel change lorsqu’il découvre la vraie raison pour laquelle il a été chargé de faire passer l’adolescent en contrebande, et en tant que lien, ils commencent à compter l’un sur l’autre pour survivre.

Kantemir Balagov dirigera l’épisode pilote de Le dernier d’entre nous avec Jasmila Zbanic et Ali Abbas en tant que directeurs. Druckmann et Mazin produiront également aux côtés de Carolyn Strauss, du président de Naughty Dog Evan Wells, d’Asad Qizilbash et de Carter Swan de PlayStation Productions, ainsi que de Rose Lam. La série est une collaboration entre Sony Pictures Television, PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint et Naughty Dog, qui ont développé le jeu vidéo original exclusivement pour les plates-formes PlayStation.

Le dernier d’entre nous les joueurs de jeux vidéo connaissent bien Dandridge pour son rôle de Marlene, et elle a prêté sa voix à une variété d’autres jeux vidéo, y compris des rôles dans Uncharted 4: La fin d’un voleur, Dota 2, et Half Life 2. Elle a également remporté un BAFTA Game Award pour son interprétation de Katherine Collines dans Tout le monde est parti à l’enlèvement. Du côté de l’action en direct, Dandridge est récemment apparu dans la série à succès HBO L’hôtesse de l’air avec Kaley Cuoco et a d’autres rôles dans Murphy Brown, Le quart de nuit, et Étoile croisée.

L’année dernière, HBO a donné Le dernier d’entre nous un ordre de série. Bien qu’il soit clair que la production avance plutôt bien, on ne sait pas quand la série devrait faire sa première sur HBO. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

Sujets: Le dernier d’entre nous