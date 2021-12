L’acteur Marvel qui s’inspire de Tom Holland pour composer Spider-Man

Tom Holland a fait ses débuts dans le Univers cinématographique Marvel dans le film Captain America : guerre civile. Depuis, chaque entrée de l’arachnide a contribué à cimenter la popularité de ce jeune homme qui est actuellement l’une des grandes stars d’Hollywood en plus d’être l’un des meilleurs interprètes de sa génération. On le verra bientôt dans l’entrée tant attendue Spider-Man : Pas de chemin à la maison.

« J’aime ce personnage plus que tout, ce personnage a changé ma vie. J’ai une relation si merveilleuse avec mes fans que je ne pourrais pas demander qu’elle soit meilleure. Mais je veux faire ce qui est le mieux pour le personnage. S’il est temps pour moi d’arrêter et la prochaine personne à arrêter, je le ferai avec fierté « déclara le bon vieux Tom. Cependant, une nouvelle trilogie Spidey a récemment confirmé qu’il serait à nouveau la vedette et qu’il a quelqu’un de très spécial à remercier.

Le style de Tom Holland vient de…

Dans la fiction Hombre de Hierro servi de modèle à cette version de Homme araignée. Le jeune Peter a fait de son mieux pour rendre Tony Stark fier. La réalité n’est pas très éloignée de ces faits. Parce que? Tom Holland Il a admis qu’il fonde une grande partie de son style actuel sur son ancien partenaire merveille, Robert Downey Jr., et n’a pas peur de l’admettre.

« Écoutez, c’est un homme très élégant, donc voler son style n’est pas la pire chose au monde. Les lunettes, le costume, les cheveux, tout. Je l’aime vraiment, c’est un gars adorable, il a été un excellent modèle pour moi ces dernières années. Oui, je lui vole définitivement son style de manière très flagrante. », a souligné le petit-ami de Zendaya à propos de l’interprète de Hombre de Hierro. La vérité est que ce n’est pas mal avec cette caractérisation qui transcende le grand écran.

À l’égard de Homme araignée et sa responsabilité en tant que wall-crawler, Holland a déclaré : « J’adorerais voir un univers Spider-Man plus diversifié, ce qui serait vraiment excitant. S’il pouvait en faire partie, s’il pouvait être l’Iron Man du prochain Spider-Man ou la jeune Spider-Woman, ce serait formidable. Mais pour le moment, je n’ai qu’à penser au personnage et à ce qu’il y a de mieux pour Peter Parker. », a fait remarquer l’acteur.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison Il sortira en salles le 17 décembre et mettra en vedette Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Alfred Molina, Jamie Foxx, Willem Dafoe, Rhys Ifans, Thomas Haden Church et Marisa Tomei. Rumeurs? L’habituel! Ils peuvent provenir du jeu Tobey Maguire et Andrew Garfield en tant que Homme araignée d’autres réalités. Attentes!

