L’acteur Marvel qui s’est moqué de Batman

Homme chauve-souris C’est un héros qui ne possède pas de pouvoirs surhumains au-delà de ses capacités physiques et intellectuelles qui ont été exercés consciencieusement à partir du moment où le criminel Joe Chill a assassiné ses parents dans une ruelle après une représentation de Le masque de Zorro. Le personnage a gagné le respect de tous en tant que l’un des héros de romans graphiques les plus populaires, et son saut vers d’autres médias a également été célébré.

De cette façon, nous avons vu Bruce Wayne effectuer toutes sortes d’exploits sur grand écran. Combattez des adversaires redoutables, utilisez votre incroyable Gadgets, foncez à toute vitesse dans la Batmobile et montez même une moto spécialement préparée pour la tâche qui le mobilise tant : Nettoyer Gotham City du crime ! Maintenant acteur de merveille semble se moquer du chevalier noir. Guerre!

L’acteur Marvel qui se moque de la légende de DC

Il s’agit de Simu liu, protagoniste de l’entrée réussie de Univers cinématographique Marvel, Shang-Chi et la légende des dix anneaux. En l’occurrence, le premier super-héros oriental de la marque dirigée par Kevin Feige fait référence à l’une des actions qui Homme chauve-souris continue au cinéma : conduire des motos. On l’a déjà vu dans la trilogie de Christophe Nolan et la version de Robert Pattinson.

Qu’a t’il dit Simu liu? « Je ne suis pas ici en train d’essayer de manquer de respect à qui que ce soit, juste … est-ce que conduire une moto tout en portant une cape surdimensionnée n’est pas une idée terrible? », a déclaré l’interprète devenue célèbre en un clin d’œil grâce à merveille. Certes, les arguments ne manquent pas. Si un simple mortel essaie de conduire sa moto avec une grande et lourde cape derrière lui, le résultat peut être une véritable tragédie. !Homme chauve-souris tout ce que vous pouvez !

Le Batman est la prochaine entrée dans la vie de l’homme chauve-souris au cinéma et dans les stars Robert Pattinson et dirigé par Matt Reeves. Certaines images du plateau de tournage ont confirmé que le héros conduira une moto avec sa cape et même avec un partenaire dans un autre véhicule à ses côtés : femme-chat. Double péril pour ces manœuvres risquées. Pendant, Simu liu et tout merveille ils rient…

