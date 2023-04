Disney+

Jeremy Renner présente sa nouvelle série sur Disney+ : Project Renner, où il mettra également en vedette un acteur bien-aimé du MCU. Regardez qui c’est !

©Disney+L’acteur Marvel qui sera dans Project Renner, la nouvelle série de Jeremy sur Disney+.

Jérémy Renner Il a eu un réveil ces derniers temps, car il a subi un accident qui lui a presque coûté la vie le soir du Nouvel An, lorsqu’il a été heurté par un chasse-neige après avoir tenté de protéger son neveu. Ces dernières semaines, il a remarcher et reste en phase de récupération. Pendant ce temps, il prépare également la première de Projet Renner sur le service de streaming Disney+où il est accompagné d’une autre figure de merveille.

Dans ce nouveau programme, commandé par l’interprète de Clint Barton / Hawkeye dans le MCU, le montre avec son équipe de constructeurs experts prenant des véhicules à la retraite qui passent par un processus de rénovation majeur, formant des créations impressionnantes qui sont ensuite livrées aux communautés de tous dans le monde. « Tout ce qu’ils construisent a un but précis »mentionne le communiqué officiel.

+L’acteur Marvel qui participe au projet Renner

La série mène à Jérémy de parcourir le monde de sa ville de résidence à d’autres endroits où il travaille avec différentes célébrités. À Reno, il construit un centre de loisirs mobile pour les Grands Frères Grandes Sœurs du nord du Nevada, un organisme de bienfaisance qui soutient les relations de mentorat individuelles entre les adultes bénévoles et les enfants de la région. Dans cet épisode, il sera accompagné de Anthony Mackie, mieux connu sous le nom de Falcon ou le nouveau Captain America dans Marvel.

Renner travaille aux côtés de son meilleur ami et partenaire commercial, Rory Millikin, et d’une équipe de constructeurs de renom. En plus de ce qu’il fait à Reno, il transforme également un bus de tournée en studio de musique mobile, un changement de casting en installation de traitement de l’eau et un bus urbain en studio de danse mobile. Il sera également accompagné de Vanessa Hudgens (Chicago), Anil Kapoor (Indien) et Sébastien Yatra (Mexique).

Projet Renner Il sera présenté en première sur le service de streaming Disney + le 12 avril.. « Je fais cela depuis de nombreuses années, j’ai commencé dans ma communauté à construire des véhicules pour les personnes qui en avaient besoin, mais il y a quelques années, j’ai pensé : comment puis-je promouvoir cela pour avoir un impact plus important sur toute une communauté ? Et c’est ce que nous faisons dans cette série. C’est l’une de mes plus grandes passions et c’est un moteur pour mon rétablissement. J’ai hâte que le monde le voie. »a dit Jérémy Renner.

