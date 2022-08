L’acteur Marvel qui rejoint la saison 3 de Only Murders in the Building

in

Seuls les meurtres dans le bâtiment est l’une des séries les plus réussies de Star Plus et, dans sa troisième saison, elle aura un nouveau visage : un acteur Marvel. Sachez qui c’est.

C’est un fait. La troisième saison de Seuls les meurtres dans le bâtimentla série la plus réussie de Star Plus, commence à prendre forme. Bien qu’il n’ait toujours pas de date de sortie officielle, il a déjà été confirmé qu’il a commencé son processus de production. C’est pourquoi l’angoisse des fans de savoir comment ça continue l’histoire de Mabel, Charles et Olivertrois personnages qui, au fil des mois, ont conquis le cœur des téléspectateurs, s’agrandit.

Même ainsi, la vérité est que l’on ne sait pas grand-chose de ce qui arrivera Seuls les meurtres dans le bâtiment. En fait, pour le moment, la bande-annonce officielle de ce drame qui aura de nouveaux ajouts n’a pas été révélée. Oui, pour le moment, c’est la seule chose qu’ils ont confirmée depuis la production originale de Star+. Apparemment, dans ce qui va arriver, les protagonistes devront faire face au changement d’histoire et à leurs nouveaux personnages.

Cependant, ce qui a surpris les téléspectateurs, c’est qu’il est un acteur Marvel. L’interprète qui vient de rejoindre cette fiction est Paul Rudd, qui donne vie à Ant-Man dans l’univers des super-héros. Pourtant, à cette occasion, l’artiste se charge d’incarner un personnage qui n’a rien à voir avec les super-héros. De plus, les fans de Seuls les meurtres dans le bâtiment ils le savent déjà.

Ceci est dû au fait Paul Rudd a fait, dans le dernier épisode de la deuxième saison de Seuls les meurtres dans le bâtimentun camée. Dans le chapitre nommé Je sais qui l’a fait, l’acteur a donné vie à un personnage nommé Ben Gilroy donnant lieu à son incorporation dans l’opus qui reste à venir. Et, sans aucun doute, avec le peu qu’il a montré dans cette brève apparition, il a clairement indiqué que son rôle donnera beaucoup à dire.

Cependant, la réalité est que peu d’informations sont encore connues sur son rôle, même s’il apparaîtra sporadiquement ou sera un personnage fixe au cours des épisodes. Même si l’annonce de son arrivée a déjà laissé les fans ravis de la façon dont il a été présenté : « Ayant fait une entrée prometteuse dans notre univers de spectacle à la fin de la saison 2 en tant que Ben Gilroy, Paul Rudd est clairement quelqu’un que nous voulons en savoir plus et voir dans la saison 3, car il peut être la principale source de nombreuses inconnues futures et, comme toujours dans notre série, de nombreux rebondissements !« , a-t-il assuré avant Variété le co-créateur de la série, ce qui implique que ce qui sera vu sera complètement captivant.

