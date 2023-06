L’acteur Marvel qui rejoint la saison 2 de The Bear

Pandora Cr oles Marvel The Avengers Gemmes de l'Infini

Rehaussez votre look avec nos Cr oles Marvel Gemmes de l'Infini. Repr sentant les objets les plus convoit s de l univers, ces cr oles dor es l'or 585/1000e sont orn es de six cristaux de synth se color s alternant des tailles marquise, circulaire et carr e. Chacun de ces cristaux est grav sur le c t du pouvoir symbolique de la pierre : SPACE (ESPACE), POWER (POUVOIR), TIME (TEMPS), REALITY (R ALIT ), SOUL ( ME) et MIND (ESPRIT). Portez-les dans le m me sens pour un look parfaitement quilibr ou changez-les de place pour d voiler toutes les couleurs de l arc-en-ciel.