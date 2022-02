L’acteur Marvel qui aura son étoile sur le Hollywood Walk of Fame

CÉLÉBRITÉS

Une figure de la franchise de super-héros recevra son étoile en hommage. Découvrez son nom et suivez la diffusion en direct !

© GettyCertaines des figures de Marvel lors de la première de Spider-Man: No Way Home.

Chaque figure qui est incorporée dans le Univers cinématographique Marvel Une chose est sûre : la renommée mondiale entrera dans sa vie et ne s’effacera pas avant longtemps. C’est qu’au-delà de leurs performances au cinéma, beaucoup d’entre eux volent le cœur des spectateurs et atteignent une popularité jamais vue auparavant. Et avec cet argument, ils ne peuvent pas rester en dehors du Walk of Fame à Hollywood. Pouvez-vous imaginer à qui c’est le tour maintenant?

Alors que les figures historiques de la franchise de super-héros ont depuis longtemps leur propre star, d’autres attendent toujours un tel hommage. Cette fois, la célébration sera destinée à Benedict Cumberbatchl’interprète qui se prépare à jouer dans la suite Doctor Strange dans le multivers de la folie. Avant la grande première, The Hollywood Chamber a décidé d’annoncer la bonne nouvelle qu’elle jouera.

En ce sens, la 28 février Ils convoqueront leurs proches sur Hollywood Boulevard pour inaugurer leur plaque. La productrice derrière le Walk of Fame, Ana Martínez, a assuré : «La carrière de Benedict Cumberbatch couvre tous les genres, je suis fier de l’accueillir sur ce site”. Le compte Twitter officiel n’a pas tardé à partager le lien dans lequel ils feront un diffusion en direct pour que tous les fans soient témoins du moment.

La star est le résultat d’une longue carrière pleine de succès, par exemple, son travail au théâtre avec Frankensteinla série sherlock ou le film Le jeu des imitations avec lequel il a obtenu sa première nomination aux Oscars. Cependant, 2021 a été l’une de ses meilleures années professionnelles, puisque -entre autres productions- elle a culminé avec sa participation à Spider-Man : Pas de retour à la maison qui a donné lieu à son prochain film.

En mai, nous le reverrons avec elizabeth olsen et un casting prestigieux dans Doc étrange 2. Mais d’abord, il apparaîtra le 27 mars au gala des Oscars dans le cadre de sa nomination pour le meilleur acteur pour Le pouvoir du chien, disponible sur Netflix. Vous y rencontrerez d’autres figurines Marvel ! L’un d’eux sera Andrew Garfieldl’interprète qui a donné vie à Peter Parker et qui a mérité sa reconnaissance pour Tic, tic… Boum ! Sans aucun doute, il s’agit d’une édition incontournable pour les fans de la franchise de super-héros.

