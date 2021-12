L’acteur Marvel qui a révélé son arrivée dans le MCU lui a donné de l’anxiété

L’univers cinématographique Marvel (MCU) c’est devenu la franchise la plus importante du moment, et peut-être, de l’histoire du cinéma. Cela signifie que beaucoup d’acteurs rêvent de faire partie de leurs films et organisent leurs calendriers pour rejoindre le tournage, mais cela implique aussi une certaine pression. Peu importe s’il s’agit d’artistes expérimentés, comme Robert Downey Jr. En arrivant à Hombre de Hierro, ou s’ils font leurs premiers pas, comme Chris Hemsworth au Thor. La pression est là pour tout le monde.

L’un des acteurs qui en a parlé était Mahershala Ali, qui sera ajouté à MCU main dans la main redémarrer de Lame. Le personnage a été incarné dans trois films par tireurs d’élite de Wesley et est considérée, avec celle de X Men du début des années 2000, comme l’histoire qui a donné le coup d’envoi à l’ère du cinéma de super-héros. Le double vainqueur du oscar a parlé de son arrivée à Le spectacle tardif, et si vous n’êtes toujours pas à jour avec merveille et vous ne voulez rien gâcher, sachez que dans les prochains paragraphes, il y aura des données sur tout ce qui a été vu jusqu’à présent.

Le dernier film à voir en salles avec le sceau de la MCU il a été Éternels, qui dirigé par Chloé Zhao Il est sorti le 4 novembre. Avec un casting de luxe, avec des personnages comme ceux de Game of Thrones, Richard Madden et Kit harington, présentait des scènes post-crédit pleines de talent. D’abord, l’apparition de Éros, interprété par rien de plus et rien de moins que par Harry Styles. Puis ce fut au tour de Mahershala Ali.

« Vous perdez le sommeil à cause de ça. Je ne pouvais pas dormir à cause de cette ligne de dialogue parce que, idéalement, vous voulez parler une fois que vous filmez. »a noté l’artiste. C’est que, bien qu’étant compté comme un caméo, Lame Il n’apparaissait toujours pas à l’écran et seule sa voix était entendue. « 100 % du temps, mon premier jour sur n’importe quel plateau, à n’importe quel travail, je déteste ça. Je déteste comment je sonne. Je ne crois pas en moi. Vous essayez d’être à l’aise avec le personnage, donc devoir parler avant le tournage était un défi. », a-t-il assuré.

Le camée de Blade pourrait être différent

Malgré que Lame n’avait qu’une seule ligne de dialogue dans Éternels, dans lequel il dit : « Es-tu sûr que tu es prêt pour ça, monsieur Whitman? « , son apparence pourrait être très différente. Le producteur Nate Moore bavardé avec Phase zéro, le podcast de Bande dessinée, et a assuré qu’il y avait deux versions de la scène post-crédit qui étaient envisagées : une qui la montrait et une qui ne la montrait pas. Après s’être demandé « À quel point voulez-vous être littéral », ils ont décidé que Mahershala Ali pas être vu.

AliPour sa part, il a révélé que la pression pour le caméo et le besoin de se sentir dans le personnage n’étaient pas la seule chose qu’il avait traversée. «Je n’ai jamais accepté un travail où l’anticipation était si grande, où les gens connaissent si bien le personnage qu’ils ont des opinions, des points de vue et tout ça. C’était donc différent. Il y a clairement une couche de pression de plus que j’accepterai. », il prétendait.

