L’acteur Marvel qui a félicité "Argentine, 1985" pour le Golden Globe 2023

Mardi dernier, le film avec Ricardo Darín et Peter Lanzani a remporté le prix du meilleur film en langue non anglaise.

©GettyRicardo Darín et Santiago Mitre avec le Golden Globe.

Cela fait moins d’une semaine que « Argentine, 1985 » est resté avec lui Golden Globe pour le meilleur film en langue étrangère et des chances supplémentaires dans la course pour les prochains oscars. production dirigée par Santiago Mitre a été joué par Ricardo Darin et Peter Lanzaniet a été distribué dans les salles et à travers Amazon Prime Vidéo.

La nouvelle de « Argentine, 1985 » prendre la statuette les Golden Globes 2023 n’est pas passé inaperçu. C’est qu’il a battu les favoris Décision de partir, RRR Oui Pas de nouvelles au front. Pour cela, il a reçu les félicitations de tout le monde, y compris l’une des stars de merveille. Il s’agit de Daniel Bruhlqui a joué Baron Zémo dans la franchise.

Dans une publication Instagram, l’acteur qui a joué Matthias Erzberger dans Pas de nouvelles dans le avant a déclaré que les globes dorés ont été « amusement » et qu’est-ce que ça fait « honoré d’être dans cette pièce ». Puis, il a condamné en espagnol : « TOUTES NOS FÉLICITATIONS Argentine 1985super film ». Il a accompagné la signature du hashtag #À l’Ouest, rien de nouveau et jeta @amusementparkfilms et @netflix.

« Argentine, 1985 » Il est sorti pour la première fois dans diverses salles de cinéma du pays le 29 septembre 2022. Puis, le 21 octobre, il a atteint Amazon Prime Vidéo. C’est l’histoire du célèbre procès des juntes militaires qui étaient en charge de la dictature civilo-militaire des années 70 et qui avaient Julio Cesar Strassera et Luis Moreno Ocampo comme principaux responsables de son exécution.

+Quand les nominés aux Oscars 2023 seront-ils annoncés ?

La participation n’est pas encore confirmée. « Argentine, 1985 » dans les oscars 2023 bien que la logique (surtout après le prix) indique qu’il sera l’un des 15 déjà présélectionnés. Le 24 janvier, L’Académie annoncera toutes les productions qui concourront lors de la cérémonie du 12 mars.

