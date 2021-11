L’acteur mandalorien Giancarlo Esposito nomme Gina Carano sa co-star préférée

L’absence de Gina Carano dans la saison 3 de Le Mandalorien est ressenti par un acteur majeur qui a aimé travailler avec elle sur le Guerres des étoiles montrer plus que quiconque. Plus tôt cette année, Carano s’est vu ouvrir la porte par l’équipe de Lucasfilm après avoir publié une série de messages controversés sur les réseaux sociaux. Giancarlo Esposito, qui incarne le méchant Moff Gideon, nomme désormais Carano comme sa co-star préférée de Le Mandalorien.

Récemment, Esposito répondait aux questions de Guerres des étoiles fans à Fan Expo Denver. On lui a demandé directement avec qui sa personne préférée travaillerait dans l’émission, et sans avoir besoin de beaucoup de temps pour réfléchir, Esposito n’a pas tardé à nommer Gina Carano. N’entrant pas dans les circonstances du licenciement de Carano, l’acteur explique ce qui l’a amené à travailler avec elle sur Le Mandalorien une expérience si amusante, même s’ils ne sont pas d’accord sur la politique.

« D’accord, je le dis sans hésiter : Gina Carano. Je ne vais pas peser sur tout ça [controversy] en particulier autre que, n’importe laquelle de ses convictions politiques ou ce qu’elle a dit, que je pense que c’est inapproprié ou approprié ou non. Nous, en tant qu’acteurs, probablement parfois – je le sais pour moi – je devrais juste fermer ma bouche. Mais parfois je ne peux pas. Je dois dire ce que je crois parce que cela doit être enregistré. J’ai adoré travailler avec elle. Elle est chaleureuse, belle et merveilleuse, et vous savez, je me fiche de sa politique. J’aime le fait qu’elle soit arrivée tardivement au théâtre et qu’elle soit si brute, originale et belle, et je pense juste que c’est une personne adorable. Alors je la crie et je dis qu’elle est l’une de mes préférées. »

Carano pourrait faire un choix facile pour le n ° 1 avec Esposito, mais l’acteur a également un finaliste en tête. Il nomme Lateef Crowder, un cascadeur travaillant avec la série Star Wars, comme une autre personne qu’il adore. Esposito dit que Crowder était celui dans le costume pour la grande scène de combat avec Moff Gideon et souligne comment il a remporté l’Emmy de la meilleure performance de cascade pour son travail dans la série.

La bonne nouvelle pour Gina Carano est qu’il ne lui a pas fallu longtemps pour aligner le travail après sa sortie de Le Mandalorien. Elle s’est associée à Ben Shapiro pour développer de nouveaux films pour les membres de The Daily Wire. Actuellement, Carano tourne le western Terror on the Prairie qu’elle produit également avec Dallas Sonnier et Amanda Presmyk. Elle produira et jouera également dans le thriller Articulation Blanche.

Giancarlo Esposito, quant à lui, sera de retour dans la saison 3 de Le Mandalorien. L’acteur a teasé son arrivée avant le tournage de la troisième saison, confirmant que le méchant reviendra dans les nouveaux épisodes. La production devra se passer de Pedro Pascal sur le plateau pour l’instant non plus, car il était occupé à filmer Le dernier d’entre nous pour HBO, et soumettra probablement beaucoup de travail de voix off avec des doubles portant le Mandalorien combinaison. Des images d’Esposito à Fan Expo Denver ont été publiées par Joe Turner sur YouTube.

Sujets : Le Mandalorien