L’acteur John Walker Wyatt Russell auditionné pour Captain America avant le casting de Chris Evans

Lorsque Wyatt Russell n’a pas réussi à décrocher le rôle de Captain America il y a de nombreuses années, il n’avait aucune idée à l’époque qu’il apparaîtrait encore un jour dans le MCU déguisé en super-héros emblématique. Sur la nouvelle série Disney + Le faucon et le soldat de l’hiver, Russell est apparu comme un personnage appelé «le nouveau Captain America». Ce n’est pas Steve Rogers, mais c’est l’homme choisi par le gouvernement américain pour devenir le prochain Captain America après la retraite de Rogers.

Jouer à Captain America dans le MCU est un moment de boucle pour Wyatt Russell, comme régalé par l’acteur sur Bonjour Amérique. Au début de sa carrière d’acteur, la toute première audition de Russell était pour le super-héros titulaire de Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiver, une partie qui a fini par aller à Chris Evans. Comme expliqué par Wyatt, jouer John Walker en tant que super-héros rouge et bleu dans le MCU est surréaliste, même s’il s’agit d’une version différente du personnage. Il révèle également qu’il n’avait aucune idée qu’il jouait à Captain America dans Le faucon et le soldat de l’hiver jusqu’à ce qu’il ait obtenu le rôle.

Parlez d’un moment de cercle complet! La toute première audition de Wyatt Russell était pour Captain America dans le tout premier film – maintenant il joue le rôle dans #FalconAndTheWinterSoldier. 🤯https: //t.co/Fpl0FIuHDlpic.twitter.com/zL4RbzsPK0 – Good Morning America (@GMA) 26 mars 2021

« C’est une histoire amusante et je pense qu’honnêtement, la première audition était vraiment plus juste quelque chose à lire, pour voir si j’étais douée pour jouer ou pas. Je ne pense pas avoir jamais été en compétition pour le rôle. Mais c’était fou, et cette fois, je n’avais même aucune idée de ce que c’était. C’était juste comme, « Marvel veut que vous lisiez quelque chose. Allez-y. » Et puis j’ai découvert après avoir obtenu le rôle de quoi il s’agissait. Je ne savais même pas dans quoi il se passait. «

Six mois après les événements de Avengers: Fin de partie, Le faucon et le soldat de l’hiver met en vedette Anthony Mackie dans le rôle de Sam Wilson / Falcon et Sebastian Stan dans le rôle de Bucky Barnes / Winter Soldier, chacun reprenant leurs rôles du MCU. La série met également en vedette Daniel Brühl dans Helmut Zero, Emily VanCamp dans Sharon Carter / Agent 13, Don Cheadle dans James Rhodes, Erin Kellyman dans Karli Morgenthau et Danny Ramirez dans Joaquin Torres. La série a été créée par Malcolm Spellman avec Spellman en tant que scénariste en chef. Kari Skogland dirige.

Dans une autre interview récente avec USA Today, Russell a évoqué la réaction des fans à son introduction en tant que nouveau Captain America, notant que « les gens vont le détester, et certaines personnes vont l’adorer. » Dans l’interview, Russell a également parlé de ce qu’il ressentait en portant finalement le costume de Captain America dix ans après avoir lu pour le personnage lors de sa première audition.

« Chaud. Très difficile. Douloureux … Mes épaules se sont un peu foutues et les choses ont commencé à faire mal juste à cause de la position dans laquelle la combinaison vous mettrait toute la journée », a déclaré Russell.

Les deux premiers épisodes de Le faucon et le soldat de l’hiver diffusent actuellement sur Disney +. Avec six épisodes à faire, les épisodes restants seront publiés tous les vendredis, suivis d’une tranche de Assemblé racontant la fabrication de la série Marvel. Cette nouvelle nous vient de Bonjour Amérique.

Sujets: Falcon and Winter Soldier, Disney Plus, Disney, Streaming