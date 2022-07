L’acteur James Caan est décédé

Le parrain et Elfe La star James Caan est décédée à l’âge de 82 ans.

Une cause de décès n’a pas encore été confirmée au public.

La famille apprécie l’effusion d’amour et de sincères condoléances et vous demande de continuer à respecter leur vie privée pendant cette période difficile.

La famille a écrit: « C’est avec une grande tristesse que nous vous informons du décès de Jimmy dans la soirée du 6 juillet. La famille apprécie l’effusion d’amour et de sincères condoléances et vous demande de continuer à respecter leur vie privée pendant cette période difficile. «

Caan est né dans le Bronx, New York en 1940 et s’est intéressé au théâtre après avoir fréquenté l’université Hofstra, où il a rencontré son futur collaborateur Francis Ford Coppola.

Bien qu’il ait joué dans de nombreux films au cours des années 1970 et 1980, l’un de ses rôles les plus mémorables est venu lorsqu’il est apparu dans Le parrain comme Sonny; frère du personnage de Michael Corleone, joué par Al Pacino.

Sa performance lui a valu sa première et unique nomination aux Oscars du meilleur acteur dans un second rôle, de nombreux fans se souvenant de la scène de mort brutale de son personnage.

Plus tard dans la vie, Caan a joué dans des films tels que Soyez intelligent, c’est mon garçon et bien sur Elfedans lequel il a joué aux côtés de Will Ferrell dans le rôle du père biologique de Buddy l’elfe, Walter.