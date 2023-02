L’acteur idéal pour jouer dans un remake de The Office en Argentine

refait

La série titrée par Steve Carell est un chef-d’œuvre de la comédie. S’il a été adapté d’une histoire anglaise, pourquoi ne pas penser à une version latine ?

© IMDbLe bureau.

Pendant la pandémie, Amazon Prime Vidéo a eu le plaisir d’ajouter Le bureau à son catalogue et donner la possibilité de le voir à tous les utilisateurs qui ne pourraient jamais s’en approcher. Protagonisée par Steve Carell, John Krasinski, Jenna Fischer et Rainn Wilsonétait une inversion de la série britannique créée par Ricky Gervais.

Au fil du temps, la version de Le bureau américain a complètement éclipsé celui de Ricky Gervais et c’est devenu le « must see » à tout prix. Une grande partie de ce succès, après une première saison fragile, était liée à la décision de s’éloigner de l’imitation pour une Amérique plus idiosyncratique. Par conséquent, on pourrait penser qu’un Le bureau l’argentine fonctionnerait.

Dans le cas où une adaptation de Le bureau, nous avons à la fois son protagoniste idéal et les scénaristes. La série pourrait jouer daniel hendler, qui a une grande gamme d’acteurs. Non seulement à cause de ce qui a été fait récemment en Département de Palerme mais aussi grâce à des métiers comme diplômés soit Les paranoïaques.

avec la série de Netflix créée il y a quelques jours, il est devenu clair qu’il y a Michael Scott dans Miguel Rossila personne en charge de la Garde urbaine de Département de Palerme. Le personnage a à la fois le cœur de michel scott comme la déconnexion avec le contexte qui le conduit, par exemple, à vouloir faire des pratiques ludiques au travail.

+Les scénaristes idéaux pour un remake de The Office

En pensant à qui pourrait écrire le refaire de Le bureau Deux noms me viennent à l’esprit : ceux de Santiago Korovsky et Martin Piroyanski. avec ce qui a été fait dans Département de Palerme et porno et crème glacée, respectivement, leur capacité à équilibrer l’humour et l’histoire est claire. S’ils les appellent, le plaisir sera garanti.

