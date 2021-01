L’acteur Homelander Antony Starr ne supplie pas d’être dans un film DC ou MCU, mais il est fan

Alors que le MCU et le DCEU sont les champions incontestés du box-office, le paysage télévisuel a donné lieu à une forme différente et plus expérimentale de contenu de super-héros. Amazon est en tête de peloton Les garçons, qui sert de sombre parodie de la Avengers and Justice League. L’un des principaux acteurs de la série est Homelander, joué par Antony Starr, facilement le personnage principal de la série. Dans une interview avec ComicBook.com, Starr s’est demandé s’il serait intéressé à jouer un super-héros grand public ensuite.

« Savez-vous quoi? Je pense que j’ai une nouvelle appréciation du fait qu’il est pénible de porter les tenues de super-héros, donc ce devrait être le bon rôle pour les bonnes personnes. J’ai suivi les films de bandes dessinées et montre, bien sûr, parce qu’ils ont vraiment frappé leur pas avec la culture pop au cours de la dernière décennie ou plus. Alors, bien sûr, je suis tous ces films et je les regarde, je suis fan, mais ce n’était pas quelque chose Je supplie et bâillonne à faire. C’était juste quelque chose que si l’occasion se présentait, super, mais si c’est un rôle et un personnage amusant et intéressant alors, oui, cool. Je l’accepterais. Je le traite comme n’importe quoi d’autre. Il s’agit vraiment des personnes impliquées, du matériel et du personnage. Et si tout se passe bien et semble que ce sera amusant et intéressant, et que vous ferez quelque chose de nouveau de manière créative, alors tant mieux. «

Clairement, Antoine Starr n’est pas intéressé à jouer à nouveau un super-héros simplement pour remettre la cape et les collants. Même avec Les garçons, la principale force de la série réside dans l’écriture, et non dans le fait de regarder les personnages surpuissants faire face à une menace majeure après l’autre. Lors de la discussion de la poursuite de Les garçons, Starr espère que la série ne dépassera pas son accueil et ne continuera que tant que les intrigues resteront pertinentes.

« Je le prends saison par saison. La durée de la course doit être dictée par la force de l’histoire, les qualités des histoires qu’ils peuvent inventer. Je pense, inévitablement, des spectacles, si vous avez votre oreille au sol, vous pouvez sentir quand le train arrive et vous devez quitter les voies. Espérons que nous ne surpasserons pas notre accueil et que nous sortirons quand le moment sera venu, quand nous serons dans une bonne position. Je pense que tout le monde est assez astucieux, les pouvoirs en place sont assez astucieux pour faire cet appel. Cela dit, je pense que nous avons encore quelques bonnes saisons en nous. Je pense que nous avons une grande distribution de personnages et des prémisses vraiment intéressantes , et je pense, comme vous l’avez dit, que nous pouvons vraiment aller n’importe où avec ça. Je pense que c’est une série plutôt saine et je pense qu’il y a une belle vie pour ça à venir. «

Amazon Studios ‘ Les garçons stars Karl Urban comme Billy Butcher, Jack Quaid comme Hughie, Laz Alonso comme Mother’s Milk, Tomer Kapon comme Frenchie, Karen Fukuhara comme Kimiko, Erin Moriarty comme Annie January, Chace Crawford comme Deep, Antony Starr comme Homelander et Aya Cash comme Stormfront. Les saisons 1 et 2 sont actuellement diffusées sur Amazon Prime Video. ComicBook.com a apporté cette nouvelle en premier.

