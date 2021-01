L’acteur Hawkman Aldis Hodge lit beaucoup de bandes dessinées de DC pour se préparer à Black Adam

Dwayne Johnson se prépare à rejoindre le DCEU dans le prochain Adam noir film, où il jouera l’anti-héros titulaire. Mais Adam n’est pas le seul être surpuissant que le film présentera. L’année dernière, Aldis Hodge a été révélé avoir été choisi pour jouer le rôle de Hawkman, le chef de la Justice Society of America (JSA). Hodge a récemment expliqué à ScreenRant comment il se préparait à jouer le guerrier ailé.

«En ce qui concerne la recherche, j’ai fait toutes sortes de recherches. J’ai lu tous les romans graphiques, de la JSA à la série Hawkman. Je me trouve vraiment apprécier qui et ce qu’il est, et comment il est, et je sais quoi nous avons en réserve la façon dont nous allons lui montrer. Cela m’a vraiment excité. «

Hawkman a une longue et complexe histoire dans DC Comics. Il est l’un des super-héros les plus anciens, qui était à l’origine un flic extraterrestre nommé Katar Hol de la planète Thanagar, avant de voyager sur Terre et de renaître au fil des ans dans différents avatars. Il a été révélé que Hawkman apparaîtra aux côtés du reste des héros de la JSA. Aldis Hodge avait expliqué dans une interview précédente à quel point il était excité de pouvoir enfin jouer un super-héros après des années de rejet de ces rôles.

« Quand [Dwayne Johnson] a dit: « Bienvenue à Black Adam », c’était littéralement comme ce que j’imaginais gagner à la loterie. J’avais très hâte de faire partie de tout type d’univers de super-héros. Je me fichais de ce que c’était pendant si longtemps simplement parce que j’étais un fan. J’ai grandi sur les romans graphiques. Je me suis lancé dans l’entreprise pour gagner de l’argent pour acheter des jouets Batman, tu sais? C’était comme 13 à 15 ans à se battre constamment et à se faire dire non. C’était donc vraiment une validation de ces dernières années de poursuite, de bousculade et de préparation. «

Adam noir verra Dwayne Johnson jouer le rôle d’un ancien dirigeant, qui a utilisé les pouvoirs du sorcier Shazam pour créer son empire. Mais le pouvoir est allé à la tête d’Adam, et il est devenu un tyran cruel. En tant que tel, Black Adam a été enfermé dans une tombe pendant des siècles et le sorcier a trouvé un nouveau champion, Billy Batson, qui est devenu le super-héros Shazam.

Bien que Black Adam soit traditionnellement apparu dans les bandes dessinées de Shazam en tant que méchant, il semble que le DCEU prend une feuille de Sony Venin playbook, et en donnant au méchant son propre film autonome qui le dépeindra comme un anti-héros. Johnson semble très enthousiasmé par le prochain film, qu’il fait campagne depuis plus d’une décennie maintenant.

Réalisé par Jaume Collet-Serra, Adam noir comprend Dwayne Johnson, Noah Centineo dans Atom Smasher, Aldis Hodge dans Hawkman, Quintessa Swindell dans Cyclone et Sarah Shahi. Le film n’a actuellement pas de date de sortie. Screenrant a été le premier à partager ces citations.

Sujets: Black Adam