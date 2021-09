L’acteur français Jean-Paul Belmondo est décédé à 88 ans

Le cinéma français a commencé la semaine en pleurant la mort de l’acteur Jean-Luc Belmondo, l’une des plus grandes icônes de son industrie, considéré comme un symbole vivant de la « Nouvelle Vague ». La nouvelle de sa mort à l’âge de 88 ans a été partagée avec les médias par l’intermédiaire de son avocat, Michel Godest.

Belmondo deviendra célèbre dans son pays natal (et plus tard dans le reste du monde après la popularité de la « nouvelle vague du cinéma français ») en 1960 avec le film « A bout de souffle », aux côtés de Jean Seberg sous la direction de Jean-Luc Godard, l’un des cinéastes les plus respectés et admirés du pays européen.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le script de No Time To Die a été constamment modifié lors du tournage

Belmondo avait des crédits d’acteur dans environ 80 films. C’est en 1965 que sa carrière s’oriente vers le cinéma commercial grâce à sa participation au film d’action et d’aventure « El Hombre de Rio », sous la direction de Philippe de Broca. « Il était très fatigué depuis longtemps, il s’est tranquillement éteint », a déclaré Godest dans une interview à la chaîne de télévision BFM-TV.

Après son incursion dans le cinéma commercial, Belmondo était une cible directe des critiques dans son pays, qui ont souligné qu’il gaspillait son talent histrionique en s’éloignant du « cinéma d’auteur », cependant, l’acteur a toujours choisi de montrer sa flexibilité d’acteur, quel que soit le type de production qui sera proposé.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Michael Keaton révèle être le créateur de son apparition dans Beetlejuice

Jean-Paul Belmondo a exercé son métier d’acteur pendant plus de 60 ans de sa vie, travaillant avec toutes sortes de cinéastes. De Godard, Claude Lelouch ou François Truffaut. L’Académie française du cinéma a voulu décerner le César (équivalent de l’Oscar) en 1989 pour son travail de « Meilleur acteur » dans le film « L’Empire du Lion », bien qu’il ait choisi de rejeter le prix.

Il reçoit le grade de commandeur de la Légion d’honneur en 2007 et en 2009 il fait sa dernière apparition sur grand écran avec le film « Un homme et son chien », de Francis Huster. La Mostra de Venise lui a décerné le Lion d’or en 2016 pour célébrer sa carrière histrionique.