L’acteur et mannequin sud-coréen Ye Hak-young est décédé

L’acteur de cinéma et mannequin sud-coréen Ye Hak-young est décédé à l’âge de 40 ans (ou 39 ans, selon la source d’information), selon les informations d’AllKpop.com.





Selon des rapports traduits de Corée du Sud le 27 décembre 2022, il a été révélé que Hak-young était décédé le matin du 24 décembre 2022. Actuellement, la cause du décès est inconnue, bien que certains fans aient émis l’hypothèse que CoD était un suicide ( le monde du divertissement a également récemment perdu Stephen « tWitch » Boss par suicide). Selon AllKop.com, « la morgue du défunt a été installée à l’hôpital Sungsim de l’université Hallym à Anyang, Gyeonggi-do, et son lieu de sépulture se trouve au parc commémoratif de la famille Xi’an à Gwangju, province de Gyeonggi ».

En 2001, Hak-young a fait ses débuts en tant que mannequin aux côtés d’autres mannequins-acteurs coréens comme Kang Dong Won (Courtier), Gong Yoo (Jeux de calmars), et Joo Ji-Hoon (Royaume, Saison 2). Sa première campagne en tant que mannequin a été avec la Seoul Collection, apparaissant plus tard dans d’autres publicités de vêtements et de téléphones portables ainsi que dans des vidéoclips pour des groupes comme SG Wannabe et Gavy NJ.

En tant qu’acteur, Hak-young a joué pour la première fois dans la populaire série de sitcom MBC, Non-stop 4et la série télévisée par câble, Dasepo Coquines Fillesavant d’apparaître dans plusieurs longs métrages, comme La Coupe, Premier amant des millionnaireset Tel père tel fils. Malgré le succès initial de sa carrière, il a été contraint de faire une pause dans l’industrie du divertissement après avoir été arrêté en 2009, soupçonné de contrebande et d’usage d’ecstasy et de kétamine. Après une brève interruption en raison d’être accusé d’une infraction liée à la drogue et condamné à une peine de prison de 30 mois avec sursis f





Ye Hak-young arrêté pour conduite avec facultés affaiblies en 2018

Ye Hak-young a été arrêté pour conduite en état d’ébriété par la police de Suseo en 2018, et il a ensuite été accusé de conduite sous l’influence. Le Portail coréen a rapporté que l’acteur-mannequin avait été attrapé par la police alors qu’il dormait dans sa voiture garée près de l’entrée du village de Guryong dans le district de Gangnam à Séoul. Lorsque la police a vérifié son taux d’alcool, il était à 0,067 %, ce qui est supérieur à la limite légale de 0,05 %, et était « suffisamment élevé pour faire suspendre son permis de conduire ».

Après le DUI, l’acteur est de nouveau sorti des feux de la rampe. Cependant, il y a peu d’informations sur ce qu’il a fait pendant les années entre son arrestation et sa mort. Repose en paix.