L’acteur en difficulté d’Aladdin Mena Massoud remporte le rôle principal dans le film Netflix The Royal Treatment

Aladdin La star Mena Massoud a décroché son prochain grand rôle alors qu’il était sélectionné par Netflix pour jouer aux côtés de Laura Marano (Austin et Ally, La date parfaite) dans le prochain drame romantique Le traitement royal. Écrit par Holly Hester Marano, le film est réalisé par Rick Jacobson. Ellen Marano et Vanessa Marano pour Calabrian Rhode produiront également avec Chloe Smith, et Steve Berman et Dan Read seront les producteurs exécutifs pour FFI.

Le traitement royal est une histoire d’amour à la suite d’Isabella (Ellen Marano) et du prince Thomas (Mena Massoud). Selon la date limite, l’histoire reprend alors que « Isabella dirige son propre salon et n’a pas peur de dire ce qu’elle pense, tandis que le prince Thomas dirige son propre pays et est sur le point de se marier pour le devoir plutôt que pour l’amour. Quand Izzy et ses collègues stylistes obtiennent le occasion d’une vie de se coiffer pour le mariage royal, elle et le prince Thomas apprennent que prendre le contrôle de leur propre destin nécessite de suivre leur cœur. «

Acteur égyptien, Massoud est célèbre pour avoir joué Aladdin dans le remake d’action en direct de Disney sorti en 2019. Après avoir dépassé le milliard de dollars au box-office, le film à succès a déjà une suite en développement avec Massoud attaché à revenir dans le rôle principal . Il a également joué dans la série Hulu Représailles qui a été diffusé pendant une saison en 2019. Massoud a également joué des rôles dans Jack Ryan et les films Etrange mais vrai et Dirige cette ville.

Bien qu’Aladdin ait été un énorme succès, Massoud dira plus tard que les producteurs ne battaient pas exactement sa porte pour le ramener à Hollywood. Plusieurs mois après sa sortie, Massoud a parlé de ses difficultés à trouver de nouveaux rôles après avoir joué le personnage populaire de Disney. De toute évidence, Netflix voit la valeur du travail de Massoud en l’amenant pour Le traitement royal, mais il semble avoir mis un peu de temps à Mena pour recevoir l’appel.

« Je veux que les gens sachent que ce ne sont pas toujours des pissenlits et des roses quand vous faites quelque chose comme Aladdin », a déclaré Massoud au Daily Beast en 2019. « » Il a dû gagner des millions. Il doit recevoir toutes ces offres. » Ce n’est rien de tout cela. Je n’ai pas eu une seule audition depuis Aladdin sortit de. »

L’acteur a ajouté: « C’est fou pour beaucoup de gens. Les gens ont ces idées en tête. C’est comme, je suis assis ici en train de dire, d’accord, Aladdin vient de toucher 1 milliard de dollars – puis-je au moins obtenir une audition? Comme je Je ne m’attends pas à ce que vous soyez comme, « Voici Batman. » Mais est-ce que je peux juste entrer dans la salle? … Pouvez-vous me donner une chance?

Quant à Marano, elle est déjà apparue dans un film d’amour pour Netflix en jouant dans 2019 La date parfaite avec Noah Centineo. Elle est également apparue dans l’année dernière La guerre avec grand-père et a eu des rôles dans d’autres films comme Super mal, Dame oiseau, et Sauver Zoë. Marano est peut-être mieux connu pour avoir joué Ally Dawson dans la série Disney Channel Austin et Ally entre 2011 et 2016.

Ce n’est pas clair quand Le traitement royal fera ses débuts sur Netflix, mais la production devrait avoir lieu en Nouvelle-Zélande cette année. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

