L’acteur du jeu The Last of Us, Jeffrey Pierce, passe en revue la version de l’émission de Tommy

L’acteur du jeu The Last of Us, Jeffrey Pierce, a passé en revue la vision de Gabriel Luna sur le personnage de Tommy dans la série HBO.

Tel que rapporté par ScreenRant, Le dernier d’entre nous L’acteur du jeu Jeffrey Pierce, qui a joué Tommy dans le jeu vidéo à succès, a récemment passé en revue la version de Gabriel Luna du frère de Joel. Pierce apparaît également dans l’adaptation en direct de HBO de la célèbre série de jeux vidéo PlayStation, où il incarne Perry. HBO Le dernier d’entre nous suit Joel (joué par Pedro Pascal) et Ellie (joué par Bella Ramsey) alors qu’ils voyagent à travers une version post-apocalyptique des États-Unis. La série s’est avérée être un succès auprès des téléspectateurs et des critiques. Le spectacle a déjà été renouvelé pour une deuxième saison à la lumière de la réponse positive.





Plus récemment, lors d’une interview avec Vulture, Pierce a révélé ses réflexions sur la version de Luna du personnage de la série de jeux de Pierce, Tommy, qui est considéré comme un personnage de soutien important dans le jeu vidéo.

Pierce a déclaré: « C’était incroyablement gratifiant. Je pense que Gabriel a fait un travail incroyable en rendant hommage au personnage que nous avons créé pour les jeux. Quand je dis « nous », je veux dire que 50 personnes ont touché ce rôle avant que je ne prenne un script et auditionné pour ça – et puis après que j’ai quitté la scène, 200 ou 300 personnes ont créé la performance de Tommy. Gabriel est venu et a honoré cette performance, ce qui est humiliant. Ma fille m’a regardé et a dit: « Papa, il sonne comme toi! » [Laughs.] C’est comme, oui, il le fait, mais ensuite il y apporte tout de lui-même et toute sa vie et son histoire. »

En plus de n’avoir que des éloges pour le point de vue de Luna sur Tommy, Pierce a également expliqué comment il avait fini par jouer Perry dans la version en direct de la série et ce que cela faisait de voir le monde du Le dernier d’entre nous À l’écran.





Jeffrey Pierce a qualifié l’ensemble de The Last of Us de HBO de « Jaw-Dropping »

Lorsqu’on lui a demandé ce que ça faisait de voir le jeu se dérouler à l’écran dans une série d’action en direct, Pierce a déclaré: « Le voir rendu pratiquement quand j’étais sur le plateau était à couper le souffle. Chaque détail que vous voyez à l’écran dans l’émission, je dirais 70 à 80 % de ce sont des effets pratiques. Ils ne le réparent pas par la suite. L’équipe de Calgary était composée de personnes qui étaient de grands fans du jeu avant d’obtenir le poste. Et donc c’était vraiment spécial d’entrer. Cynthia Le travail d’Ann Summers sur la garde-robe – chaque extra semble sorti du jeu. C’est un niveau de détail et de perfection qui est vraiment rare, même aujourd’hui dans la télévision de prestige.

Quant à savoir comment Pierce a fini par apparaître dans la série HBO, il a déclaré à Vulture : « Neil est un ami, et je savais qu’il y avait eu beaucoup d’itérations différentes au fil des ans. Ayant vu Tchernobyl, j’ai su dès que Craig était sur qu’ils allaient faire quelque chose de spécial. Ma fenêtre pour jouer à Tommy s’est fermée il y a probablement une dizaine d’années, donc je savais que cela n’arriverait pas, mais j’ai dit à Neil : « Écoute, s’il y a un moyen que Je peux soutenir ce que vous essayez de créer, je serai là en un clin d’œil. » J’ai eu de la chance que quelque chose se passe comme ça. »