L’acteur du Hobbit blâme les interférences du studio pour la mauvaise performance de la trilogie

À ce jour, la vision cinématographique de Peter Jackson Le Seigneur des Anneaux La trilogie de romans est considérée comme l’une des plus grandes adaptations de tous les temps. Malheureusement, l’offre de suivi de Jackson du pays de la Terre du Milieu de JRR Tolkien, sous la forme de Le Hobbit trilogie, n’a pas rencontré le même succès. Jed Brophy, qui a joué le rôle de deux orcs dans Le Seigneur des Anneaux trilogie, et le nain Nori dans Le Hobbit films, a pesé sur la façon dont la question de l’ingérence en studio a fini par couler cette dernière franchise.

« Ils [studios] me gêner … Je parle peut-être hors de mon tour ici, et probablement si ces gens me trouvent un jour, je serai critiqué, mais je pense que Warner Brothers a en quelque sorte gêné Peter et Le Hobbit… Aucun d’eux n’est capable de regarder un scénario et d’imaginer dans sa tête comment vous pouvez en tirer le meilleur drame. Et si vous faites obstacle à ce processus, vous empêchez en fait quelqu’un d’obtenir un flux, et c’est ce que je pense qu’il s’est produit, c’est ce que j’ai pu voir se produire, c’est qu’il n’y avait pas le même flux. Maintenant, Peter verrait des trucs sur Le Seigneur des Anneaux et aurait cette idée incroyable sur la façon dont il pourrait tourner la prochaine scène à partir de choses qui se passaient déjà sur le plateau, mais si vous avez des gens qui dictent ce que votre journée va être, alors cela l’arrête. «

On a beaucoup écrit sur la réduction drastique de la qualité dont les films de Jackson ont souffert lorsqu’il a décidé d’adapter le roman unique de Tolkien. Le Hobbit dans une trilogie gonflée et infestée de CGI. Le cinéaste lui-même n’a pas caché sa déception face à la série, admettant franchement dans une interview de 2015 que depuis qu’il a été brusquement appelé pour remplacer Guillermo Del Toro sur le projet, il n’avait pas eu assez de temps pour se prononcer sur une vision particulière pour la franchise.

«Parce que Guillermo Del Toro a dû partir et que je suis intervenu et que j’ai pris le relais, nous n’avons pas remonté le temps d’un an et demi et ne m’a pas donné un an et demi de préparation pour concevoir le film, ce qui était différent de ce qu’il était. C’était impossible, et comme cela était impossible, j’ai juste commencé à tourner le film dont la plupart n’étaient pas du tout préparés. Vous allez sur un plateau et vous le pilotez, vous les avez massivement scènes compliquées, pas de story-boards et vous le créez sur place et ensuite sur place […] J’ai passé la majeure partie du Hobbit à me sentir comme si je n’étais pas au courant […] même d’un point de vue script Fran [Walsh], Philippa [Boyens] et je n’avais pas fait rédiger l’intégralité des scripts à notre satisfaction, c’était donc une situation très stressante. «

Alors que les fans de Tolkien étaient déçus par Le Hobbit films, ils pourront, espérons-le, mieux profiter du prochain film d’Amazon le Seigneur des Anneaux série, se déroulant des siècles plus tôt, qui détaillera les événements de la première ascension de Sauron, la création de l’Anneau Unique et le rassemblement des Hommes, Elfes et Nains pour s’opposer aux forces du Mordor. Cette nouvelle provient du Guardian.

Sujets: Le Hobbit, le Seigneur des Anneaux