L’acteur du célèbre épisode Inbetweeners Thorpe Park révèle un moment hilarant dans les coulisses

Un acteur de la Les intermédiaires le célèbre épisode de Thorpe Park a révélé un moment hilarant dans les coulisses de cette tour de montagnes russes.

La scène en question voit Will (Simon Bird) faire des histoires après que le gang ait attendu pour se rendre au premier rang du manège Nemesis Inferno, pour découvrir qu’il n’y a qu’un seul siège libre.

Crédit : Canal 4

Après que Jay (James Buckley), Neil (Blake Harrison) et Simon (Joe Thomas) aient accepté de reculer de quelques rangs, Will crie : « Je vais juste passer devant à côté de ces trous de cul inconsidérés. »

Mais quand il se rend compte qu’il crie après trois hommes trisomiques, il dit : « Je suis le pire être humain au monde ».

Les plans suivants montrent le reste du gang en train de profiter de la balade, mais Will est occupé à contempler son horrible explosion.

À en juger par son regard impassible, vous supposeriez que Bird n’avait aucun problème avec les montagnes russes – mais vous auriez tort.

Nous le savons grâce à une récente interview de l’acteur Sam Barnard, qui est apparu comme l’un des invités au premier rang.

Crédit : Canal 4

Parlant de ce que c’était dans les coulisses, il a déclaré à Disability Horizons : « Les intermédiaires C’était tellement amusant parce que j’adore les montagnes russes et nous avons dû faire 14 fois le tour. »

On ne peut pas en dire autant de la star principale, Barnard ajoutant: « Simon Bird, qui joue Will, détestait les montagnes russes et était malade.

« C’était difficile à filmer car la caméra à l’avant des montagnes russes n’arrêtait pas de trembler ! »

C’est un très bon jeu d’acteur au nom de Bird – nous doutons qu’il veuille à nouveau marcher sur des montagnes russes après avoir filmé cette scène.

Barnard a ensuite discuté de sa carrière d’acteur, ayant joué dans une variété de spectacles, y compris Victime, Témoin silencieux et Grantchester.

Il a déclaré: « J’ai toujours aimé regarder la télévision et j’ai adoré les feuilletons et les drames, ce qui m’a donné envie d’être acteur.

« J’ai entendu parler d’un rôle principal dans une série télévisée et j’ai juste téléphoné à la directrice de casting. Elle m’a dit de venir à Londres et j’y suis allé plusieurs fois. Au final, je n’ai pas eu le rôle.

« Mais le directeur de casting m’a dit que j’étais bon et m’a recommandé à un agent, qui a rapidement commencé à me faire travailler. »

Crédit : Canal 4

En plus de l’hilarant Entre-deux anecdote, il a dit : « Victime était super parce que j’ai dû vomir du « sang ». Très dramatique et désordonné, et un beau rôle principal ! »

Barnard a également travaillé aux côtés de Paddy Considine et Olivia Colman dans Les soupçons de Mr Whicher : le meurtre à Angel Lane, ajoutant: « C’était tellement cool parce qu’ils sont tous les deux des acteurs tellement talentueux.

« De plus, ils sont tous les deux très amusants à travailler. Il faisait très froid une nuit où nous tournions dans un cimetière et Olivia est venue et a dit: » Je n’ai pas froid « et a sorti une bouillotte de sous sa longue Robe victorienne.

« Paddy et moi avons joué à un jeu entre les scènes où nous avons essayé de voir qui en savait le plus sur les CD de musique pop NOW. Nous en savons tous les deux beaucoup. »

Lorsqu’on lui a demandé quel conseil il donnerait à d’autres personnes handicapées souhaitant se lancer dans la télévision ou le théâtre, il a répondu : « Mon conseil serait simplement d’être soi-même.