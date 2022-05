L’acteur d’Obi-Wan Kenobi qui a réalisé le rêve de tous les fans de Star Wars

in

Disney+

Ce vendredi, Disney + a créé les deux premiers épisodes de la série mettant en vedette Ewan McGregor et Hayden Christensen après La Revanche des Sith.

©IMDBLa série a été créée ce vendredi.

Le monde de guerres des étoiles eu une immense joie ce vendredi quand, après deux décennies, Ewan McGregor se remettre dans la peau de Obi Wan Kenobi. Avec le nom du personnage comme titre, Disney+ a lancé la troisième série d’action en direct de la saga galactique, qui rejoint le célèbre Le Mandalorienqui joue Pierre Pascaldéjà quelque peu interrogé livre de boba fett qui a Temuera Morrison comme figure centrale.

L’un des points les plus importants de la nouvelle série de Disney+ non seulement il a traversé la possibilité de voir mcgregor brandissant un sabre laser mais aussi la chance d’avoir à nouveau à l’écran Hayden Christensen dans le rôle de Anakin Skywalkermaintenant converti en Dark Vador. Ainsi, tous les assaisonnements ont été semés pour une production qui sera présentée en première tous les vendredis et qui promet beaucoup.

Mais s’il y a quelque chose à souligner à propos de la nouvelle série de guerres des étoilescela a à voir avec l’apparition d’un acteur qui a réalisé un rêve grâce à Obi Wan Kenobi. Vous avertissant qu’à partir d’ici il y aura des spoilers, nous parlons de Kumail Nanjianiacteur qui en 2021 était l’un des protagonistes de Éternels. Dans cette nouvelle production de guerres des étoiles il devait jouer un personnage mystérieux nomméHa haqui semble avoir des pouvoirs Jedi.

Au-delà de la résolution qui est donnée avec Ha ha Dans les deux premiers épisodes, l’intéressant est de voir la réaction de l’acteur sur les réseaux sociaux, où il ne pouvait cacher sa joie. «Je suis tellement dépassé en ce moment. Mon cousin avait une meilleure collection de figurines d’action quand nous étions enfants. J’étais tellement jaloux. Je pense que j’ai finalement réussi à prendre les devants. »a écrit dans Twitter. Cette même publication a été reproduite par le compte rendu officiel de guerres des étoiles où ils ont condamné : « kummailnous vous considérons comme le gagnant ».

+Quand The Mandalorian revient-il ?

Au-delà de la joie d’avoir une nouvelle série de guerres des étoiles dans Disney+force est de constater que les fans de la franchise sont plus que impatients de voir une autre histoire. Le Mandalorien C’était la série la mieux reçue de la franchise et celle qui a aidé à positionner la plate-forme sur le marché, et elle a un troisième opus en route. Lors d’une nouvelle édition de la célébration de la guerre des étoiles tenue à Anaheim, en Californie (qui se terminera demain), il a été confirmé que la série mettant en vedette Pierre Pascal Il reviendra en février de l’année prochaine.

