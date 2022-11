L’acteur devenu végétalien pour un film qu’il a tourné

Hollywood

Parfois, les processus de tournage à Hollywood peuvent être très intenses. Comme le cas de cet artiste nominé aux Oscars.

©IMDBC’était pour un classique des années 90.

Les expériences de tournage dans Hollywood parfois ils peuvent être très intenses et changer la vie des acteurs qui en font partie. Dans certains cas, les situations vécues peuvent servir à rendre ces transformations radicales, comme cela est arrivé à l’artiste dans un film classique des années 90 qui a abandonné son alimentation traditionnelle et est devenu végétalien. Grâce à cette production, en plus, l’artiste a été nominé pour le oscar.

De qui parle-t-on? De James Cromwelll’acteur californien de 82 ans qui a fait partie de fictions comme histoire d’horreur américaine Oui Six pieds sous terre. En 1995, l’artiste était en charge de bébé, un film centré sur un cochon qui a des attitudes similaires à celles des chiens et croit l’un d’eux. Cette production a eu sept nominations, dont celle du meilleur film, et a été réalisée par Chris Nounan. L’intrigue a adapté le roman en Dick King Smith, Le mouton-cochon.

Dans bébé, James Cromwell était chargé de jouer au fermier Arthur Hogett, qui était le propriétaire du cochon qui a joué dans l’histoire. Pendant le tournage, pour cet acteur, les choses sont devenues très claires au point qu’il est non seulement devenu végétalien mais aussi militant pour les droits des animaux. Il est à noter qu’avant ce tournage, il était déjà végétarien depuis deux décennies après avoir visité un corral au Texas où il a sympathisé avec les animaux confinés.

+Ce que James Cromwell a dit à propos de son véganisme

Dans une interview avec Prendre part, James Cromwell se souvient comment il s’est rendu compte lors du tournage de bébé devenir végétalien. A l’époque, la production se déroulait en Australie et de nombreux animaux y travaillaient avec leurs dresseurs respectifs. « J’étais inquiet pour son bien-être et puis bien sûr tu vas déjeuner et tout est devant toi. À cause de cela, j’ai pensé que je devrais aller plus loin, pour ainsi dire. J’ai donc pris la décision et je l’ai respectée tout au long du tournage. À mon retour, je me suis impliqué dans PETA (People for the Ethical Treatment of Animals)”a-t-il pointé.

Ce n’était pas la seule chose qu’il a dite concernant le changement radical de régime alimentaire. James Cromwell a également parlé avec Temps végétarien en 1998 où il expliqua plus clairement pourquoi il croyait que le véganisme était la seule voie possible. En ce sens, il a souligné qu’une fois qu’il a décidé d’être un soldat pour les droits des animaux, s’il voulait « parler avec conviction » sur bébéIl a dû changer son alimentation.

