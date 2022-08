L’acteur des garçons, Cameron Crovetti, est propulsé dans la série régulière pour la saison 4

Nouvelles informations de casting pour la saison 4 de Les garçons a été révélé. Par date limite, enfant star Cameron Crovetti a été promu à la série régulière pour la quatrième saison dans son rôle de Ryan, le fils biologique de Homelander d’Antony Starr. Il avait été présenté comme une star récurrente dans les saisons 2 et 3, et sa nouvelle promotion suggère que Ryan sera un acteur beaucoup plus important dans l’histoire avant la saison 4.

Deux autres acteurs font également leurs débuts respectifs dans la série en rejoignant la saison 4 en tant qu’habitués de la série. Ce serait Valorie Curry (Le symbole perdu) en tant que Firecracker et Susan Heyward (Orange est le nouveau noir) en tant que Sœur Sage.

FILM VIDÉO DU JOUR

Crovetti est entré en scène en tant qu’enfant star avec son rôle aux côtés de son frère jumeau Nicholas dans le titre Prime Video De gros petits mensonges. Il peut également être vu dans le nouveau film Netflix L’homme gris avec Ryan Gosling et Chris Evans. Le jeune acteur a également aligné des rôles dans les prochains films Un garçon tue le monde, Bonne nuit mamanet Oracle.

Alors que Ryan a fait une apparition dans la saison 1 de Les garçons, le personnage n’était pas joué par Crovetti à l’époque, car Parker Corno était présenté comme le personnage, bien qu’il n’ait pas de répliques. Il avait été expliqué dans la série que Ryan était né après que sa mère, Rebecca Butcher (Shantel VanSanten), avait été agressée sexuellement par Homelander. Son existence a été une surprise pour Homelander et Billy Butcher (Karl Urban) car Vought a caché Rebecca et Ryan au monde.





Les garçons apporteront plus de folie dans la saison 4

Première vidéo

Les garçons devient plus fou à chaque saison, ce qui amène les fans à se demander ce qui se passera ensuite dans la saison 4. Le showrunner Eric Kripke a annoncé que la saison prochaine serait axée sur les personnages. Kripke avait précédemment déclaré à Variety que le tournage des nouveaux épisodes commencerait fin août et que les fans seraient satisfaits de ce que l’équipe créative a en réserve.

« Je commence à regarder quelques premières ébauches du premier couple », a déclaré Kripke. « Nous sommes encore tôt, je pense qu’en ce moment nous sommes en train de casser l’épisode 3 et je lis un brouillon de l’épisode 1. Et même à ce stade, il est tôt avec une réécriture lourde et nous sommes toujours dans là pour tout comprendre. Mais c’est super intéressant et amusant et vraiment, vraiment riche émotionnellement. Probablement aussi compliqué émotionnellement que nous ne l’avons jamais fait. Jusqu’à présent, c’est ce que j’ai retenu. Tout le monde fait vraiment face à ses problèmes fondamentaux d’une manière qui est assez excitant, une saison très axée sur les personnages. »





Saison 4 de Les garçons est actuellement en préparation mais n’a pas encore de date de sortie. Vous pouvez regarder les trois premières saisons en streaming sur Prime Video avec la première saison de la série animée dérivée, The Boys Presents : Diabolique. Une autre série dérivée qui vise les X-Men, surnommée Génération Vest également en développement mais n’a pas de date de sortie fixée.