L’acteur des Boys qui pourrait être le nouveau Wolverine

Après que plusieurs aient postulé Daniel Radcliffe comme le candidat idéal pour remplacer Hugh Jackman, une nouvelle proposition directe de Prime Video est apparue.

©IMDBLa série a confirmé sa quatrième saison.

Hugh Jackman était, jusqu’à la première de Doctor Strange dans le multivers de la folie, l’acteur qui a incarné un super-héros au cinéma pendant les années les plus consécutives. partagé cet honneur avec Patrick Stuartchargé de donner vie à Professeur Xavierqui était précisément celui qui a arraché l’honneur grâce à son apparition dans le dernier film de la Univers cinématographique Marvel (MCU). Tellement de Professeur X Quoi carcajous Ce sont des personnages qu’il sera difficile de voir interprétés par d’autres acteurs.

Par conséquent, dans merveille prendre avec tant de temps et de patience le devoir de désigner la prochaine personne chargée de donner vie à Logan au cinéma ou dans les séries, de l’arrivée imminente des mutants à la MCU. Depuis des années, on parle de la possibilité que Daniel Radcliffe devenir le nouveau carcajous de merveillemais l’acteur a répété jusqu’à la nausée qu’ils ne lui avaient jamais fait d’offre formelle.

Maintenant, un acteur est apparu sur les réseaux sociaux qui pourrait facilement réussir Hugh Jackman et donner vie au nouveau carcajous. C’est un personnage qui a atteint le point culminant de sa carrière grâce à la meilleure série de Amazon Prime Vidéo, Les garçons. On parle de Karl Urbainresponsable de l’interprétation Boucher dans les trois saisons de la production créée par Eric Kripke.

était l’utilisateur de Gazouillement @Xswezzy8 celui qui a proposé Karl Urban comme nouveau carcajous. « Cet homme pourrait jouer carcajous Extrêmement bon », a assuré dans sa publication qu’il n’a pas fallu longtemps pour répliquer dans les réseaux. avait plus de 110 000 aime et environ 8 000 retweets. Il est juste de dire qu’il serait très étrange qu’il soit choisi pour remplacer Hugh Jackman considérant qu’il n’a que trois ans de moins que l’acteur de Le plus grand showman.

+ D’autres acteurs de The Boys qui pourraient jouer des mutants

En plus de Karl Urbainon pourrait aussi penser à de nouvelles apparitions des mutants au sein du MCU qui pourraient facilement être incarnés par des figures de la série des Première vidéo. nous pourrions penser à Antoine Starr devenir un phénoménal aimantpuisqu’il a très bien montré qu’il est capable d’incarner des personnages aux valeurs morales douteuses, voire Jack Quaidbien formé, dans un rôle de cyclope. Dominique McElligottd’autre part, pourrait être Jean gris, tandis que Aya Cash pourrait devenir Tempête. Qu’est-ce que tu penses?

