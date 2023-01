L’acteur d’Emily in Paris qui reprendrait le rôle de James Bond d’Henry Cavill

célébrités

Henry Cavill en tête de liste pour être James Bond, mais maintenant acteur Émilie à Paris Je pourrais prendre votre travail. connais le.

©GettyHenry Cavill

Avec son rôle principal dansLe sorceleur et son passage à travers CC jouer au surhomme Henry Cavill a acquis une renommée imparable. Et, malgré le fait qu’il soit actuellement loin de ces personnages parce qu’il a annoncé son départ des deux, la vérité est qu’il est toujours sur toutes les lèvres. Eh bien, ces dernières semaines, des scandales l’ont entouré, mais comme s’il manquait quelque chose d’autre, il pourrait maintenant aussi se retrouver sans le poste de James Bond.

Lorsque Daniel Craig annonce son départ de James Bond après la première de pas le temps de mourir Henry Cavill il est devenu un favori des fans pour assumer le rôle. Cependant, le producteur du personnage n’a pas encore indiqué qui sera choisi malgré le fait que plusieurs mois se soient écoulés. C’est quelque chose qui, sans aucun doute, nuit à Cavill car cela ouvre la porte à de nouveaux interprètes pour conserver le poste.

En fait, au cours des dernières heures, on a appris qu’un acteur de Émilie à Paris figurerait parmi les favoris de Barbara Broccoli, la détentrice des droits de Bond. C’est Lucien Laviscountqui est arrivé chez le géant du streaming dans la deuxième saison de la fiction avec Lily Collins. Dans la peau d’Alfie, l’acteur a acquis une renommée mondiale, captivant des milliers de personnes par son allure, sa grâce et son travail.

À tel point qu’il est entré dans l’œil de ceux qui doivent prendre la décision. De plus, d’après des informations sur les réseaux sociaux, une nouvelle rumeur indique que les producteurs sont ravis de lui. « Lucien coche toutes les cases. C’est un acteur super talentueux, il est extrêmement beau, et au cours des 18 derniers mois, il a gagné plein de nouveaux fans depuis qu’il a rejoint Emily à Paris. Les patrons de Bond disent déjà comment on peut le voir avec le smoking de 007, à quel point il sera pimpant et adapté pour le rôle »a rapporté un initié.

Cependant, il y a quelque chose contre lequel Laviscount jouerait et ouvre à nouveau les possibilités de Henry Cavill. C’est que beaucoup se sont souvenus que Lucien faisait partie de la célèbre réalité qui triomphe dans le monde entier, Big Brother. Selon différentes sources, les producteurs de Bond ne sont pas contents de ce passé car un acteur de l’agent 007 ne cadre pas avec un passé de cette nature.

