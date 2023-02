L’acteur d’El Chavo del 8 qui a confirmé avoir été battu sur le plateau

Curiosités

La série télévisée mexicaine emblématique créée par Roberto Gómez Bolaños est née au début de 1973.

© IMDbEl Chavo del 8.

À la télévision mexicaine, il y avait une production qui est devenue son symbole dans le monde entier : El Chavo del 8. Créé par Roberto Gomez Bolanos (communément appelé chespirito), est série La comédie a commencé à être diffusée en février 1973 et a eu un total de sept saisons qui se sont répétées plusieurs fois au fil des ans.

L’impact de El Chavo del 8 c’est incontestable. Toutes les générations ont été créées avec cette série créée par chespirito qui nous a fait rire avec les histoires d’un orphelin qui est venu dans un quartier et s’est lié d’amitié avec tous ceux qui y habitaient, ainsi que la personne chargée de percevoir le loyer, M. Belly.

C’était précisément l’acteur qui a donné vie à M. Barriga, Edga Vivar, celui qui était chargé de partager une anecdote particulière. Dans l’un des épisodes El Chavo del 8 vous pouvez voir le protagoniste complètement désengagé, voulant frapper Quico. Juste au moment où il est sur le point de le frapper, il se baisse et celui qui reçoit la gifle est M. Belly.

Dans Twitterle compte qui honore le professeur Jirafales écrit: « #MemorableScene Edgar Vivar essayant de retenir le rire et de rester dans le personnage après une gifle et la phrase de La chilindrine”. Cette publication a été répondue par lui-même Edgar Vivarchargée de confirmer les faits.

+Ce qu’Edgar Vivar a dit à propos de la gifle de Chespirito

Dans un post avec plus de 93 000 likes, Edgar Vivar a confirmé que la gifle de chespirito envers sa personne « c’était réel ». Entre deux rires, il écrit : « Héhéhé… ​​Al gars il a raté sa main et le coup de poing sur mon visage était RÉEL ! ». Vous pouvez voir ce moment et tous les chapitres de El Chavo del 8 sur le Web elchavodel8tv.com et Youtube.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?