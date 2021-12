L’acteur défend un film d’horreur graphique qui a fait s’évanouir les téléspectateurs

La star d’un film d’horreur qui a fait s’évanouir de nombreux téléspectateurs a défendu le film. Regardez la bande-annonce ici :

Titane a été présenté en première au Festival de Cannes en juillet, avec la scénariste et réalisatrice Julia Ducournau qui a remporté la Palme d’Or – le premier prix du festival.

Cependant, l’intrigue et les scènes graphiques du film se sont avérées trop difficiles pour de nombreux téléspectateurs, certains sortant des cinémas et d’autres non parce qu’ils s’étaient déjà évanouis.

Le synopsis pour Titane – qui signifie « titane » en français – se lit simplement : « Titane : Un métal hautement résistant à la chaleur et à la corrosion, avec des alliages à haute résistance à la traction, souvent utilisé dans les prothèses médicales en raison de sa biocompatibilité prononcée. »

Autant dire que cela ne vous donne pas vraiment une image complète de ce que vous pouvez vous attendre à voir.

Le film met en vedette Agathe Rousselle dans le rôle d’Alexia, une femme qui porte une plaque de titane dans la tête après avoir été blessée dans un accident de voiture alors qu’elle était enfant.

Ce n’est pas pour tout le monde. Crédit : NEON/Diphana Distribution

Alexia a ensuite eu des relations sexuelles avec une Cadillac vintage et, naturellement, elle est tombée enceinte.

« Comment sait-on qu’une voiture les a mis enceintes ? » Je vous entends demander. Eh bien, ils commencent à sécréter de l’huile moteur par leur vagin, et finalement, ils donnent naissance à un bébé en titane.

Oh, et en plus de cela, Alexia a également une séquence meurtrière méchante, ce qui signifie qu’en plus du croisement entre l’automobile et l’érotisme, il y a beaucoup de morts macabres à affronter.

La violence ne se limite pas non plus aux autres, Alexia se cassant le nez en le frappant continuellement sur un évier dans une scène mémorable.

Quoi qu’il en soit, Rousselle a défendu le film, arguant que le choc qu’il a causé est le reflet du sexisme sociétal.

S’adressant au Times, elle a déclaré: « Tout d’abord, c’est un personnage féminin et une réalisatrice. Genre, fin de l’histoire. C’est juste ça.

« Si ça avait été un réalisateur masculin – Tarantino, Cronenberg, n’importe qui – ça aurait été moins surprenant. Et nous sommes tellement habitués à ce que les hommes soient violents et fassent des films violents. C’est en quelque sorte le moment pour les hommes de savoir que les femmes peuvent être violent aussi. »

Rousselle ne pense pas qu’il y aurait autant de bruit si le film était fait par des hommes. Crédit : NEON/Diphana Distribution

En apprenant que des gens étaient sortis après la scène du nez cassé, le joueur de 33 ans a déclaré: « C’est dommage. Parce que c’est la dernière chose qui est super difficile à regarder, et l’heure suivante est plutôt bien. »

Et, alors que le film peut être douloureux à regarder, Rousselle a révélé qu’il était encore plus douloureux à faire, car elle s’est disloquée une épaule, s’est blessée aux hanches et réellement s’est cassé le nez pendant le tournage.

Elle a déclaré: « J’avais essentiellement un chiropraticien sur le plateau tout le temps. »