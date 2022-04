L’acteur de We are Dead qui brille désormais au Tribunal des mineurs

in

NETFLIX

Un interprète sud-coréen a participé aux deux productions furieuses sur Netflix. Découvrez pourquoi les abonnés de la plateforme de streaming le suivent autant sur les réseaux sociaux.

©IMDBWe are Dead, la série coréenne qui triomphe sur Netflix.

Depuis que Le jeu du calmar j’arrive à Netflix, les séries coréennes sont devenues la véritable fureur de la plateforme. En ce sens, le géant du streaming a commencé à produire de nouvelles fictions de ce pays qui ont rapidement suivi les traces du grand succès de Hwan Dong-hyuk et se sont positionnés parmi les tendances du service. c’est comme ça qu’ils sont arrivés Nous sommes morts et le dernier boum, Tribunal pour enfants. Et il y a un acteur qui se répète dans les deux histoires !

Le premier est arrivé sur Netflix en janvier de cette année, basé sur le webtoon Naver, Maintenant à notre école par Joo Dong-jeun. De quoi s’agit-il? Un virus zombie prépaye l’école Lycée Hyosan et un groupe de jeunes pris au piège doit lutter sans nourriture ni contact avec l’extérieur pour survivre, trouver une issue et enfin s’échapper de l’institut pour ne pas finir infecté.

Pour sa part, Tribunal pour enfants Elle vient d’être insérée dans le catalogue de la plateforme et fait déjà partie des séries les plus vues aujourd’hui. Cette fois, une juge d’élite nommée Shim Eun-seok doit combiner sa répulsion pour les jeunes criminels et ses convictions juridiques. Ainsi, avec les magistrats du tribunal de la jeunesse, il devra traiter des affaires complexes dans le district de Yeonhwa.

Le même visage est présenté dans les deux séries à succès : Shin Jae-hwi. Alors que en Nous sommes morts donne vie à Chang Hunau Tribunal pour enfants Il est chargé de se faire passer pour Seo-bum. A seulement 28 ans, l’acteur sud-coréen a su se faire une place dans les deux fictions et attirer l’attention des téléspectateurs qui le suivent sur leurs réseaux sociaux et soutiennent son travail bien qu’il ne soit pas le protagoniste de ces productions coréennes.

C’est qu’il est un interprète préparé : il est diplômé de la Université nationale des arts de Corée et depuis lors, il a été impliqué dans des projets de l’envergure de Classe de mensonges, XX, Personne maintenant et même à la production JTBC, Le bon détective. Ce n’est pas tout! Car ce 2022 a déjà deux autres projets à l’ordre du jour. D’une part, il incarnera Bang Ki-soo dans En mouvement –également pour JTBC- puis à Lee Jin-geun dans Lien : Mange, aime, tue pour tvN.

