L’acteur de Twin Peaks, Lenny Von Dohlen, est mort à 63 ans

L’acteur Lenny Von Dohlen, plus connu pour son rôle de Harold Smith dans Pics jumeauxest décédé à 63 ans. La nouvelle du décès de Von Dohlen a été partagée pour la première fois par la sœur de l’acteur, Catherine, dans un message Facebook émouvant jeudi dernier.

« Le monde a perdu un homme magnifique le 5 juillet. Frère Len était passionné par tout et tout le monde », a-t-elle écrit. « Il était toujours en tête, qu’il s’agisse d’une conversation captivante, d’une création artistique ou d’un voyage dans de nouveaux endroits. »

« Il aimait bien rire », a-t-elle poursuivi, partageant une photo des deux souriant chaleureusement ensemble. « Il continue son voyage spirituel. Vivre pleinement sa vie dans sa mémoire. »

Le manager de longue date de Von Dohlen, Stephen J. Wolfe, a confirmé vendredi à People que l’acteur « est décédé mardi à son domicile de Los Angeles après une longue maladie ».

L’acteur, qui a fait ses débuts sur grand écran en 1984 Rêves électriques aux côtés de Bryan Cranston et Steve Buscemi, était connu pour son amour du jeu d’acteur. « Avant tout », a écrit Wolfe dans un communiqué. « Le théâtre a été son premier amour. » Parmi les autres crédits de sa carrière de près de quatre décennies, citons Billy Galvin, Seul à la maison III, Poste de péage, et Un bon tour.

Von Dohlen laisse dans le deuil son partenaire, le dramaturge James Still; sa mère, Gay Von Dohlen; sa fille Hazel, âgée de 21 ans, et ses frères et sœurs Mary Gay, Catherine et John David.

Le décès de Von Dohlen suit Pics jumeaux La mort de la co-star

La mort de Von Dohlen survient moins d’un mois après l’annonce du décès de Pics jumeaux co-star, chanteuse et actrice Julee Cruise. Cruise, qui a chanté le thème obsédant de l’émission « Falling » et est apparu plusieurs fois en tant qu’interprète, est décédé par suicide début juin. Elle avait 65 ans.

Pics jumeaux a rapidement été acclamé par la critique et devenu culte avec son imagerie et son ton surréalistes. Le spectacle commence par la découverte de la reine du bal assassinée Laura Palmer (Sheryl Lee), et ce qui commence comme une enquête de routine du FBI sur une série de décès similaires prend rapidement une tournure étrange.

Pics jumeaux a couru pendant deux saisons sur ABC jusqu’à son annulation en 1991; la série allait donner naissance à un long métrage, Twin Peaks : Marche avec le feu avec moi, ainsi qu’un retour en série limitée sur Showtime en 2017.

Von Dohlen a rejoint la série lors de sa deuxième saison en tant que Howard Smith, un gentil gardien d’orchidées agoraphobe qui s’est lié d’amitié avec Laura avant sa mort. Il a repris son rôle pour Twin Peaks : Marche avec le feu avec moi, bien que son personnage ne fasse pas partie du retour de 2017.