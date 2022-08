L’acteur de The Walking Dead rejoint The Boys

Première vidéo

C’est un personnage important qui retrouvera Eric Kripke dans cette toute nouvelle production Prime Video.

©IMDBAntony Starr dans le rôle de Homelander.

À l’aube de sa quatrième saison, Les garçons ajouté une carte importante pour ce qui sera une production très attendue. Nous voulons toujours savoir ce qui est arrivé à Soldier Boy et Homelander après qu’il a été révélé qu’ils étaient en fait père et fils. Reste également à savoir ce qu’il adviendra des doses de Temp Vle médicament qui a permis Boucher et Hughie être des super-héros pendant 24 heures semble avoir des conséquences délétères sur le plan neurologique. De nombreuses questions ouvertes pour ce quatrième volet de l’émission Première vidéo pas encore de date de sortie mais avec de bonnes nouvelles.

Il y a quelques minutes, une histoire qui faisait l’objet de spéculations depuis longtemps a été confirmée. Les garçons vient de s’adjoindre un acteur de luxe pour sa quatrième saison : Jeffrey Dean Morgan. C’est le personnage que nous avons vu comme le meilleur méchant de Les morts qui marchent, Nierdans l’un des cliffhangers le plus choquant laissé par cette production de zombies qui a été diffusée à travers AMC.

l’acteur de Les morts qui marchent partagera à nouveau un shooting de Eric Kripke après quel a été son passage Surnatureloù ils se sont rencontrés et ont forgé une grande amitié. Jeffrey Dean Morgan était John Winchester entre 2005 et 2019 dans cette production où il était dans un peu plus de dix épisodes. Il est évident de dire que cet ajout le réunit également avec un autre de les Winchester: l’acteur Jensen Ackles.

Depuis quelque temps, de nombreux adeptes de Eric Kripke, Jeffrey Dean Morgan, Les garçons, Les morts qui marchent Oui Surnaturel Ils étaient chargés de demander à l’acteur des réseaux de s’associer au succès de Première vidéo. À tout moment, Morgan était plus que disposé à faire partie de cette fiction qui se charge de parodier le monde des super-héros depuis sa première saison, sortie en diffusion en 2019.

Jusqu’à présent, il n’a pas été révélé quel rôle jouera Jeffrey Dean Morgan dans Les garçonspour une quatrième saison dont le tournage a commencé il y a quelques semaines en vue d’un lancement en Première vidéo à partir de l’année prochaine. Dans date limite confirmé qu’il ne sera pas l’un des protagonistes mais que nous le verrons comme une star invitée récurrente, ce qui s’est d’abord produit avec Jensen Ackles et tout le mystère derrière Garçon soldat.

+ Les paroles de Kripke qui ont anticipé l’arrivée de l’acteur

En plus de la bonne prédisposition de Jeffrey Dean Morgan joindre Les garçons dans Première vidéoil faut souligner la décision et l’engagement de Eric Kripke pour l’embaucher. Dans ses réseaux, showrunner de la production avait déclaré: « Jeffrey Dean Morgan c’est un super fan de la série, alors lui et moi parlons. Nous essayons de trouver quelque chose pour la quatrième saison. Rien de finalisé pour le moment, mais lui et moi discutons, envoyons des e-mails et voyons ce que nous pouvons faire avec son emploi du temps chargé. Alors, gardez un œil là-dessus. ».

