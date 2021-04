L’acteur de «  The Crown  » qui a incarné le prince Philip lui rend hommage avec un hommage approprié

L’acteur britannique qui a joué le prince Philip à l’écran dans le hit de Netflix « The Crown » s’est parfaitement souvenu de lui avec une déclaration courte et shakespearienne à la mort du duc à 99 ans vendredi.

Tobias Menzies, 47 ans, a dépeint le duc d’Édimbourg compliqué et parfois piquant dans les saisons trois et quatre de « The Crown ». L’émission décrit le traumatisme auquel Philip a été confronté en tant que jeune homme, comme la maladie mentale de sa mère et la mort de sa sœur dans un accident d’avion, ainsi que sa relation à l’âge moyen avec la reine Elizabeth II, jouée par Olivia Colman.

Regardez AUJOURD’HUI toute la journée! Recevez les meilleures nouvelles, informations et inspiration AUJOURD’HUI, toute la journée.

L’acteur Tobias Menzies décrit le prince Philip sur le hit de Netflix « The Crown ». Sophie Mutevelian / Netflix

« Si je sais quelque chose sur le duc d’Édimbourg, je suis à peu près sûr qu’il ne voudrait pas d’un acteur qui l’a dépeint à la télévision donnant son opinion sur sa vie, alors je vais laisser Shakespeare », a déclaré Menzies dans un déclaration à AUJOURD’HUI. «Ô bon vieillard! Que tu apparais bien. Le service constant du monde antique …

« Repose en paix. »

Menzies a parlé à Vanity Fair l’année dernière de jouer le plus ancien consort de l’histoire britannique en tant que jeune homme.

« Je pense que c’est une personne assez complexe », a déclaré Menzies. «Même s’il ne donne pas beaucoup de choses dans les interviews, juste de manière atmosphérique, vous en retirez beaucoup. Émotionnellement, il me semble chaud. Il y a toujours un élément de frustration et d’irritabilité, et une émotion réprimée, me semblait-il Je suis sûr que tout cela, il ferait caca et nierait.

« Mais voir ce genre de mâle alpha, clairement quelqu’un qui aime être occupé et influencer les choses, être dans ce rôle étrange, en grande partie cérémoniel, où il est deuxième après sa femme – et n’a vraiment pas grand-chose à faire chaque jour. . Vous pouvez voir en lui qu’il s’irrite, ne le trouve pas forcément confortable. «

Alors que Philip jouait près du gilet en public, il serait connu pour ses blagues grossières et ses fanfaronnades dans les coulisses.

« D’un autre côté, il est drôle », a déclaré Menzies. « Une grande partie de cela se traduit à la fois par de l’irritabilité, mais aussi par des plaisanteries et des plaisanteries – certaines ne sont pas géniales, notoirement décalées. Mais j’ai l’impression que ce sont toutes des expressions d’un désir de toucher légèrement la structure des choses. , percez des trous dedans, faites-le en quelque sorte un peu. «

Philip a montré un petit aperçu de son affabilité dans une interview de 1969 avec Barbara Walters sur AUJOURD’HUI.

« Il y a énormément de choses où si je devais les lire maintenant, je dirais: » Bon Dieu, je souhaite à Dieu de ne pas avoir dit cela « », a-t-il plaisanté.

Il a également évoqué l’inconfort de son rôle cérémoniel auquel Menzies a fait référence.

« Inévitablement, c’est une situation délicate dans laquelle se trouver », a-t-il déclaré.

Le souvenir de Menzies est l’un des nombreux hommages – des politiciens britanniques et des dirigeants mondiaux aux célébrités – qui ont afflué vendredi pour le prince Philip.

En rapport: