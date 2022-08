L’acteur de Stranger Things rejoint Willem Dafoe dans son nouveau film

CINÉMA

Une figure de la série Netflix devrait commencer le tournage avec Lily James et Rachel Sennott en Italie. Découvrez qui il est et pourquoi il est l’une des stars les plus importantes de la fiction !

©Netflix/GettyL’acteur de Stranger Things qui travaillera avec Willem Dafoe.

L’un des grands succès de choses étranges, qui a permis à la série de devenir un véritable phénomène, a été la découverte d’acteurs totalement inconnus du public. Dès sa première saison, Netflix Il a choisi d’inclure dans son casting des jeunes que – jusqu’à présent – le public mondial n’avait pas sur son radar. Ainsi, des interprètes comme Millie Bobby Brown ont fait le grand saut pour travailler avec des stars de renom. Désormais, le tour reviendra à un autre membre du casting qui dirigera un nouveau film avec Willem Dafoe.

Le prestigieux acteur, reconnu auprès du jeune public pour son rôle de Green Goblin dans la franchise de homme araignée, devrait jouer dans un drame indépendant. sera intitulé Enfin l’aubeaura l’adresse de Saverio Costanzo et commencera à tourner ce mois-ci dans Italie. Ce n’est pas tout : une figure de Netflix adorée des amoureux de la série de science-fiction se déroulant à Hawkins viendra s’ajouter à son casting.

On parle de Joe Keery, l’acteur qui donne vie à Steve Harington depuis le début de la fiction créée par les frères Duffer pour le géant du streaming. Bien qu’il ait commencé avec un petit rôle, le charisme de l’interprète lui a permis de grimper pour devenir l’adulte responsable du groupe d’amis qui tente d’enquêter sur les dangers de l’Upside Down pour y mettre fin. Avant de commencer le tournage de son cinquième volet, Keery a un nouveau projet devant lui.

Tel que rapporté par Deadline, le film présentera également des performances de Lily James, Rachel Sennott et Rebecca Antonac. De cette façon, l’acteur de Steve devient l’un des membres de la série Netflix avec le plus grand nombre d’offres au cinéma. C’est qu’en plus, il vient de culminer avec la production du drame romantique intitulé Confitureoù il jouera le rôle principal aux côtés Camila Morrone et Aldis Hodge. De même, sa participation à la cinquième saison de Fargo.

+ Joe Keery a parlé de l’obsession des fans de Stranger Things pour ses cheveux

Sans aucun doute, l’un des aspects les plus caractéristiques de Steve Harrington dans choses étranges, était ses cheveux particuliers. Avec une coiffure selon l’époque, il a réussi à transformer cela en une obsession pour les abonnés Netflix. En dialogue avec The Daily Beast, Joe Keery a révélé : « c’est vraiment ridiculeCe n’est pas quelque chose que vous contrôlez. C’est juste qu’Internet l’a amené à un autre niveau et maintenant je ne peux pas y mettre fin. Cela ne me dérange pas du tout, mais les gens le font, pour une raison quelconque. Honnêtement, c’est tellement stupide”.

