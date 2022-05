L’acteur de Stranger Things rejoint le film de Liam Neeson

CINÉMA

Une figurine Netflix rencontre un expert de l’action pour revenir sur grand écran. Ce sera le film avec le scénariste de Spider-Man.

©IMDBUn acteur de Stranger Things travaillera avec Liam Neeson.

Le prochain 27 mai, Netflix sortira le premier tome du quatrième saison depuis choses étranges. En ce sens, le géant du streaming présentera à nouveau les personnages qui ont volé le cœur des utilisateurs de la plateforme avec sa première originale en 2016. L’un des membres de la distribution sera Joe Keery, qui sera de retour pour donner vie à Steve. Mais ce n’est pas le seul projet à l’agenda de l’acteur, puisque ce jeudi il a été confirmé qu’il accompagnera Liam Neeson dans son prochain film.

Tel que rapporté par Deadline, la star de Netflix est sur le point de revenir sur grand écran après sa performance en tant que Keys in FreeGuyle film mettant en vedette Ryan Reynolds disponible en Étoile+. A cette occasion, le film le montrera avec une facette qu’il a déjà explorée dans Stranger Things : l’action et la science-fiction d’après un roman. Mais cette fois, il le fera avec un expert du genre.

Liam Neeson et Joe Keery seront chargés de diriger le casting de chambre froidebande qui portera l’adresse de Johnny Campbell. De son côté, le scénario sera entre les mains de l’auteur de cette histoire, David Koppqui a une vaste expérience du cinéma, puisqu’il a travaillé sur des films comme Spider-Man, Mission Impossible et Jurassic Park. Dans le rôle de producteur, Gavin Polone se démarque.

Son tournage débutera à l’automne de cette année et il prévoit sa première en 2023. De quoi s’agira-t-il ? La date limite explique: «Il y a plusieurs décennies, un micro-organisme hautement infectieux et en constante mutation – capable de destruction au niveau de l’extinction – était confiné dans une installation militaire. Actuellement, l’armée a bouclé le sous-niveau le plus bas de l’installation et vendu l’espace restant à une entreprise de self-stockage.”.

Le synopsis complet :Alors que les températures augmentent sous terre, le micro-organisme trouve un moyen de s’échapper et, s’il est autorisé à se propager, il se multipliera bientôt de manière incontrôlable dans le monde entier. Le sort de l’humanité repose désormais sur un agent bioterroriste à la retraite et deux héros improbables employés dans l’établissement, qui sont pris dans une course contre la montre pour détruire l’organisme et sauver l’humanité.”. En temps de coronavirus, ils mêleront théories du complot, horreur et amusement tout au long de cette histoire prometteuse.

