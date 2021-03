L’acteur de Stranger Things qui surprend dans la bande-annonce des Philadelphia Cowboys

‘Cowboys de Philadelphie’ est l’une des premières à venir du service de streaming Netflix, réalisé par Ricky Staub et scénarisé par Staub et Dan Walser, d’après le roman «Cowboy du ghetto» par Greg Neri. Comme tant d’autres contenus tout au long de 2020, il a été victime de la pandémie de coronavirus, mais a trouvé une nouvelle maison sur la plate-forme et a déjà sa date de première.

Synopsis officiel: «Lorsque Cole, 15 ans, est expulsé de l’école à Detroit, il est envoyé dans le nord de Philadelphie pour vivre avec Harp, son ancien père. Harp trouve du réconfort dans la réadaptation des chevaux pour les cow-boys du centre-ville à Fletcher Street Stables, un vrai noir. communauté de circonscription urbaine qui offre un havre de paix aux résidents du quartier depuis plus de 100 ans. « .

« Déchiré entre son respect croissant pour la communauté de son père et sa résurgence de l’amitié avec son cousin en difficulté Smush, Cole commence à changer ses priorités de vie alors que les écuries elles-mêmes sont menacées par une gentrification invasive », poursuit l’intrigue officielle offerte par Netflix, qui dans leurs réseaux sociaux ont présenté une nouvelle bande-annonce dans laquelle brille Caleb McLaughlin, de ‘Stranger Things’, comme Cole.

Avec l’interprète de ‘Lucas’ dans le programme créé par les frères Duffer, ils seront Idris Elba (Harpe), Jharrel Jerome (Nessie), Bowers Byron (Rome), Clifford « Method Man » Smith (Leroy), Ivannah-Mercedes (Esha), Devenie Young (Trina) et Peter Shields et Aidan White (Acheteurs de trafic de drogue).







+ Quand est-ce que Philadelphia Cowboys est présenté en première sur Netflix?

Ce film qui allait avoir sa première mondiale au Telluride Film Festival en septembre 2020, mais a été annulé en raison de Covid-19 et en octobre, il a été acquis par Netflix à distribuer, paraîtra le 2 avril 2021. Les premières critiques sont généralement favorable, donc un nouveau succès de la plateforme est attendu.