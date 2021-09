L’acteur de Star Wars Tom Kane a été contraint à une retraite anticipée à la suite d’un AVC

Le doubleur vétéran Tom Kane, connu pour ses années de travail sur de nombreux Guerres des étoiles et les projets Marvel, a été contraint à la retraite après avoir subi un accident vasculaire cérébral. En plus d’exprimer l’amiral Ackbar dans Le dernier Jedi, Kane a récemment été entendu en tant que narrateur de Star Wars : La mauvaise bande sur Disney + et a également exprimé Yoda dans de nombreux Guerres des étoiles jeux vidéo. Au cours de sa carrière, il a fait partie de presque toutes les séries animées Marvel que vous pouvez penser et manquera clairement à l’industrie dans laquelle il s’est intégré pendant longtemps.

Dans une déclaration publiée par sa famille, la fille de Kane, Sam, a partagé sur Facebook la triste nouvelle que son père ne donnerait plus sa voix à d’autres personnages, et a expliqué comment l’accident vasculaire cérébral avait rendu la décision déchirante nécessaire.

« À cause de cet accident vasculaire cérébral, mon père a été contraint à une retraite anticipée », a déclaré Sam vendredi. « Les dommages causés à son centre de la parole sont tout simplement trop graves. Il ne peut pas bien lire ni prononcer les mots qu’il veut, ce qui est en quelque sorte nécessaire pour le doublage. Il a ce qu’on appelle l’apraxie, ce qui signifie qu’il a du mal à se déplacer en douceur à partir d’un son, syllabe ou mot à un autre. Les mouvements de tâtonnement comme avec sa mâchoire, ses lèvres ou sa langue pour faire le mouvement correct pour les sons de la parole sont altérés. Essentiellement, il sait exactement ce qu’il veut dire, il sait exactement ce qui se passe, mais les mots sont piégés dans son tête, et quand ils sortent, c’est généralement trop brouillon pour comprendre. »

Elle a ajouté sur une note plus légère, en expliquant que Tom Kane a toujours pu communiquer avec sa famille sans avoir besoin de parler, en disant: « Dieu merci, c’est un acteur et il est doué pour les charades. »

La déclaration a conclu: « J’ai tellement plus à dire à ce sujet, comme combien de personnes manquent d’avoir des conversations avec lui, en particulier ses enfants et sa femme. À quel point c’est foutu qu’en une fraction de seconde l’un des acteurs de la voix les plus talentueux jamais perdu sa voix et sa carrière », ajoute le communiqué de la famille. « Je vais m’arrêter là sinon je vais pleurer et je l’ai déjà fait mille fois cette année !! N’hésitez pas à lui envoyer des lettres ! Je vais gérer cette boîte postale, merci d’ajouter votre email ou Instagram gérer pour que je puisse vous envoyer des photos de mon père recevant votre courrier ! Il a également pratiqué sa signature et adorerait commencer à dédicacer à la maison ! »

La nouvelle de l’état de santé de Kane a été annoncée en décembre lorsqu’il a subi un accident vasculaire cérébral et a été averti qu’il pourrait y avoir une possibilité que son discours ne se rétablisse jamais suffisamment pour qu’il puisse reprendre le travail de voix off. D’autres projets qui ont présenté Kane au fil des ans ont inclus de nombreuses entrées dans le Appel du devoir série de jeux, exprimant Magneto et Ultron dans les projets de jeux Marvel, et en tant que Powerpuff Girls’ professeur, ainsi que la voix du système de monorail de Walt Disney World. Bien qu’il n’ait peut-être pas été une grande star à Hollywood, sa contribution à l’industrie est si grande que son absence sera certainement notable à l’avenir. Nous lui souhaitons tout le meilleur dans son rétablissement continu.

Sujets : Guerres des étoiles